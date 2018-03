: Il futuro di Zingaretti e' appeso ad un filo. E il filo lo tiene il M5S: adesso parliamo solo di soluzioni concrete… - BarillariM5S : Il futuro di Zingaretti e' appeso ad un filo. E il filo lo tiene il M5S: adesso parliamo solo di soluzioni concrete… - AngeloTofalo : Dopo aver analizzato quindi le dimensioni dell'individuo e dell'azienda parliamo adesso della terza ed ultima... - AngeloTofalo : Oggi parliamo del concetto di #SicurezzaPartecipata. Questo è il video numero 8 della serie 'Informazione,... -

Dopo la fumata nera della Capigruppo sulle Camere arriva l'altolà del M5S. "Pronti a incontrare il leader del cendestra che è,ma non, che sta cercando una legittimazione che i cittadini non gli hanno dato e non possiamo dargli", spiega Toninelli. I vertici del Movimento avvertono: "No a qualsiasi 'Nazareno-bis". Gli elettori hanno legittimato Di Maio e non. "Siamo disposti solo a parlare con". Il M5S ha ripetuto il suo no a Romani alla presidenza del Senato: "No a condannati e indagati".(Di giovedì 22 marzo 2018)