M5S | salta assemblea congiunta 2

M5S : salta assemblea congiunta : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, è stata sconvocata l'assemblea congiunta tra deputati e senatori M5S in programma oggi alle 13 a Montecitorio.

La crisi della sinistra / 1. Ivano Marescotti - l'uomo che ha votato M5S per far saltare il tavolo : Naturalmente nel corso del tempo le situazioni cambiano, cambiano l'economia e la società, e quindi vanno aggiornati i contenuti. E questo fa sì che destra e sinistra però non coincidano per forza ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5S-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Figuraccia di Grillo : la fronda M5S fa saltare il consiglio sui Giochi : Di Maio tesse la tela del governo. Beppe Grillo disfa quella delle Olimpiadi a Torino. Ma l'approdo finale delle due questioni potrebbe essere lo stesso: l'inciucio con il Pd. A Roma il candidato ...

Olimpiadi a Torino - il M5S si spacca : salta il consiglio comunale. Ira delle opposizioni : Le Olimpiadi invernali a Torino nel 2026 dividono il M5S: se da un lato Beppe Grillo ha espresso parere favorevole, dall'altro molti consiglieri comunali di maggioranza sono ancora scettici e la...

Roma - Cinema America - tensione con gli artisti : M5S fa saltare la prima testa : Il primo segnale che daranno Virginia Raggi e il M5S sarà la rimozione di Gemma Guerrini da vicepresidente della commissione Cultura del Campidoglio. Oltre 150 attori, registi e scrittori - da...