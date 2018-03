M5S e Lega | salta l' accordo sulle Camere | ' Di Maio non vuole Romani al Senato'

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : "Di Maio non vuole Romani" E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati...

Elezioni - Gomez vs Friedman : “Influenza Kgb su M5S e Lega? Servirebbero 20 milioni di euro per fare campagne serie e mirate” : Polemica rovente a Omnibus (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e FQ Millennium, e il giornalista Alan Friedman. Quest’ultimo accusa: “In Italia si sottovaluta lo sfruttamento dei social media da parte del Kgb della Russia, degli hacker, dei robot usati anche nella campagna elettorale del M5S e della Lega sui social network. Bisogna vergognarsi e non pubblicare quell’editoriale sul Washington Post, come ha ...

Bersani : “Scalfari? Non devo chiedere scusa io - ma altri”. A M5S : “Non si allei con Lega - mucca nel corridoio è a destra” : “Scalfari dice che devo chiedere scusa e rientrare nel partito? Non chiedo scusa e non ritorno sui miei passi. Sono altri che devono scusarsi, e cioè quelli che non hanno voluto vedere il problema nel centrosinistra. E non mi riferisco solo ai politici“. Sono le parole di Pier Luigi Bersani, rieletto come deputato tra le fila di Liberi e Uguali, rispondendo a una dichiarazione di Eugenio Scalfari. Ospite di Dimartedì (La7), ...

Sondaggi politici - un partito di Renzi vale più del 10%. Italiani favorevoli a governo M5S-Lega : Gli Italiani preferiscono un governo M5s-Lega, sono favorevoli a un ritorno alle urne a breve e vogliono abolire la legge Fornero: questo è quello che emerge da un Sondaggio realizzato da Emg Acqua nel quale si tenta anche di valutare quanti voti potrebbe raccogliere un partito di Matteo Renzi fuori dal Pd.Continua a leggere

Tre nuovi studi del Fmi mostrano l'insostenibilità delle promesse di M5S e Lega : Roma . Passata la sbornia elettorale è ora di fare i conti con la realtà. Quella politica, che impone ai partiti vincitori di stringere accordi e fare compromessi per formare un governo, e quella ...

Gene Gnocchi al telefono con Luigi Di Maio : 'Ecco i punti in comune tra M5S e Lega' : Il comico Gene Gnocchi finge una telefonata con Luigi Di Maio tentando di convincerlo a trovare alla svelta un'intesa con la Lega. 'I punti in...

Rai - come cambia la tv con M5S e Lega : Un diffuso e consolidato luogo comune vuole che la televisione sia considerata lo specchio dove si riflettono politica, economia, cultura del Paese. Con l'apertura delle urne nelle recenti consultazioni politiche nazionali che hanno dato il via alla nuova legislatura, a partire dal 2018 si intravvedono interessanti ...

Fedriga ad un passo dal Fvg se Lega e FI al governo con M5S : governo Centrodestra più M5S Berlusconi e Salvini stanno studiando una strategia comune per uscire dall'impasse. A riportarlo è un'agenzia AGI secondo la quale ognuno potrebbe fare, come dice il ...

M5S-Lega verso accordo su presidenze Camere : per il Senato in pole position Giulia Bongiorno : Ed esulta, con il Washington Post, anche Davide Casaleggio che raccoglie i frutti della scommessa fatta da suo padre Gianroberto: 'Il M5s e' inarrestabile, e' il primo partito digitale al mondo' ...

Golpe finanziario - Blackrock minaccia l'Italia : 'Non comprate titoli di Stato' - sgambetto a M5S e Lega : L'avviso arriva con una coincidenza che lascia sbalorditi , per tempestività, e preoccupati. È quello emanato oggi, martedì 20 marzo, da Blackrock , uno dei più grandi gestori di fondi al mondo, che ...

M5S incontra Pd - Lega e Fi per le presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

Governo : M5S-Lega o istituzionale - testa a testa in sondaggio ‘Porta a Porta’ : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un Governo Lega-M5S e un Governo istituzionale. E’ quanto emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta, a Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli. La prima domanda agli elettori è chi voterebbero ora dopo il risultato del 4 marzo e sia per Euromedia di Ghisleri che per l’Istituto Piepoli ci ...