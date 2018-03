Lutto nel mondo della tv | era uno dei più amati “Aveva un cuore d’oro” | dicevano di lui

“Un attacco di cuore - mentre dormiva”. Ancora un Lutto nel mondo dello sport : la terribile notizia arrivata proprio in queste ore. I tifosi ricordano il loro beniamino - 45 anni : Un mese davvero terribile per gli appassionati di sport di tutto il mondo, che in queste ultime settimane si sono trovati a fare i conti con una serie di notizie drammatiche. A partire dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, calciatore che in passato aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana e che è stato ricordato sui campi di tutto il mondo con striscioni, applausi e accorati minuti di silenzio. Dal calcio ...

SAVIGLIANO/ Lutto nel mondo del ciclismo per la morte di "Nino" Dabbene : Il CR Piemonte, sgomento, annuncia la tragica scomparsa del proprio vice presidente e Amico Sebastiano " Nino " Dabbene , classe 1951, una vita dedicata al ciclismo prima come diettore sportivo poi ...

“È morto un mito”. Lutto nel cinema italiano. La sua fondamentale presenza nei lavori più belli della tv : Negli anni ha lavorato a un centinaio di film da ”Fratello Sole e Sorella luna” di Zeffirelli fino alla produzione televisiva dei Medici passando per ”Spectre” della saga di James Bond e alla serie tv di ”Romanzo criminale”. Angelo Ragusa è morto a Roma mercoledì 14 marzo. Lo stuntman e coordinatore di stunt aveva 65 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera aveva preso parte a film sia ...

“Addio a un numero 1” : tennis sconvolto e in Lutto. Il campione se ne è andato all’improvviso - nel giro di pochi giorni. Ma “ha combattuto fino all’ultimo” : tennis in lutto. Una polmonite poi aggravatasi in sepsi si è portata via il campione che “posto sotto assistenza respiratoria è morto lunedì notte con i famigliari al suo fianco”. Così precisa in una nota ufficiale l’ATP. L’annuncio della scomparsa, invece, lo ha dato direttamente la Federazione tennis americana (USTA), rivolgendo “le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ken Flach, campione ...

E' morto Stephen Hawking : Lutto nel mondo della scienza : E' morto Stephen Hawking, uno dei cosmologi più famosi degli ultimi decenni per le sue teorie sui buchi neri e l'origine dell'universo.

Pallavolo in Lutto - morto Bebeto : guidò l'Italvolley all'ultimo oro mondiale nel 1998 : lutto nel mondo della Pallavolo. L'ex ct dell'Italia Bebeto è morto all'età di 68 anni mentre stava partecipando a un evento a Belo Horizonte stroncato da un arresto cardiaco. Paulo Roberto De Freitas ...

Lutto nella scienza : è morto Stephen Hawking - aveva 76 anni : L'Astrofisico di fama mondiale era noto soprattutto per i suoi studi sull'origine dell'Universo. Soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle da quando aveva 21 ...

Lutto nel mondo del rap - è morto Craig Mack : Il rapper newyorkese di 46 anni è deceduto in ospedale dopo un'insufficienza cardiaca. Era malato da tempo, fu scoperto da Puff Daddy

”È morta una leggenda”. Lutto nel motociclismo. Addio al grande che - con il suo intuito - ha portato in alto il nome dell’Italia : ”Ora siamo tutti orfani” : È stata una leggenda del motociclismo mondiale e simbolo stesso del made in Italy che vince. Un intuito ”geniale” che ha portato in alto il nome dell’Italia nel motociclismo mondiale. L’annuncio della morte è stato dato dai suoi collaboratori in una nota in cui si precisa che era da tempo malato e che presto verrà comunicata la data delle esequie. Ivano Beggio, storico presidente dell’Aprilia, è scomparso ...

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo : ci lascia Luigi Necco - storico giornalista di '90' minuto' : Un forte abbraccio personale alla famiglia ed al mondo dei giornalisti ai quali anche Necco, da pensatore libero, non risparmiava critiche. Ci resterà il ricordo della sua arguzia, della sua ironia e ...

Lutto nel motociclismo - morto il fondatore dell’Aprilia Ivano Beggio : E’ deceduto ieri all’ospedale di Montebelluna, aveva 73 anni e sulle sue moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo del motociclismo - Ivano Beggio ci ha lasciati : Le moto con il marchio Aprilia si sono aggiudicate 9 campionati del mondo, con più di 70 vittorie nei gran Premi, confrontandosi con i colossi dell'industria motoristica giapponese. I dipendenti ...