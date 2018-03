Lunedì 26 a Coverciano si assegna la panchina d’oro

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018)26 marzo, alle ore 13, si svolgerà ala cerimonia di premiazione della ‘d’oro’, l’evento che celebra i migliori allenatori della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi. La manifestazione, organizzata dalla FIGC attraverso il Settore Tecnico, si inserisce nel programma delle celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione della Federazione e si svolgerà, come di consueto, nell’ambito di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti. Durante la stessa mattinata, i tecnici saranno chiamati a votare per scegliere il migliore allenatore della stagione 2016/2017 di Serie A, Serie B e Lega Pro. Le Panchine d’oro (Serie A) e d’argento (Serie B) del calcio femminile sono già state decise in occasione del corso di aggiornamento organizzato dall’AIAC lo scorso luglio: i vincitori Sauro Fattori (Fiorentina ...