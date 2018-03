“Lui | lei e… l’altra” Jennifer Aniston e il divorzio misterioso | ecco l’indiscrezione a

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all’improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura. Parliamo, ovviamente, della sempre divina, una delle donne ancora oggi più affascinanti al mondo, e del suo ormai ex Justin Theroux, un’unione rotta dopo 10 anni uno accanto all’altra e sulla quale per molti permane un mistero apparentemente irrisolvibile, visto che di segnali di un possibile passo indietro non ce n’era nemmeno l’ombra. Almeno finora, visto che in merito il Daily Star sta ora lanciando un’indiscrezione decisamente non da poco e che mette al centro della scena uno ...