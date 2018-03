“Lui ha fatto sesso con entrambe” Caos all’Isola dei Famosi Tra le naufraghe sta per

caffeinamagazine

: Buccinasco, il sindaco riunisce la giunta nella casa confiscata del boss Papalia per ricordare le vittime della maf… - petergomezblog : Buccinasco, il sindaco riunisce la giunta nella casa confiscata del boss Papalia per ricordare le vittime della maf… - DiMarzio : ????? Primo egiziano a siglare una tripletta e un poker in #PremierLeague ??? Segna quanto (e più) di un'intera squad… - Ori254 : RT @LucaMiniero: #Buccinasco, il sindaco riunisce la giunta nella casa confiscata del #boss #Papalia. E lui al Fatto dice: “La #’ndrangheta… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Isola dei, è successo quello che era prevedibile. L’arrivo in Honduras di Valeria Marini – che si è buttata dall’elicottero senza paura, a differenza della sua “rivale” Francesca Cipriani – ha creato un certo scompiglio. La Marini, che in passato aveva già partecipatodeie anche al Grande Fratello Vip (impossibile dimenticarla), resterà sull’Isola deiper un periodo abbastanza breve, circa una settimana. Ma gli altri naufraghi non sanno nulla dei tempi della sua permanenza. “Dato che le donne scarseggiano c’è una nuova concorrente per l’Isola dei”, così Alessia Marcuzzi ha giustificato l’ingresso della Marini nel reality. Ma nessuno sa che tra la Marcuzzi e la Marini c’è un accordo. Come hanno reagito i naufraghi quando si sono visti presentare la Marini sull’isola? Beh, lo stupore è stato tanto. Ma questo, poco dopo, ha lasciato ...