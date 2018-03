Lotta | Italia protagonista in Bulgaria Frank Chamizo ci riprova nei 74kg | tanti azzurri

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Germania 5-5 dopo l’ottavo end - le azzurre Lottano : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

XXIV Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia : @stockadobe In Italia la Sclerodermia, o sclerosi sistemica, colpisce circa 25 mile persone – principalmente donne di età compresa dai 40 ai 50 anni – con una media di circa 200 nuovi casi all’anno. Il significato etimologico della parola è pelle dura, proprio perché il sintomo principale è l’indurimento e inspessimento dell’epidermide. La Sclerodermia è una malattia rara, cronica, evolutiva, di origine autoimmune ...

Sabato Italiano/ Carolyn Smith - la Lotta contro il tumore : "sorridere e credere in se stessi" (17 marzo 2018) : Sabato Italiano, anticipazioni puntata 17 marzo 2018 con Eleonora Daniele. Dalla cronaca alle nuove rivelazioni in studio sul tumore di Carolyn Smith.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:46:00 GMT)

Sei Nazioni 2018 : Irlanda per il Grande Slam - Italia per evitare il whitewash. Che Lotta per il secondo posto! : Ultima giornata del Sei Nazioni di rugby: decisa la vincitrice, l’Irlanda, e, ahimè, il cucchiaio di legno, portato a casa dall’Italia. Mancano però ancora tanti verdetti, che verranno emessi negli ultimi 80′ di gara: l’Irlanda cerca uno storico Grande Slam in quel di Twickenham, ma gli inglesi, pur profondamente delusi dall’esito del torneo, vorranno centrare almeno il secondo posto, ma dovranno ottenere la ...

“Addio - ha vissuto e Lottato con coraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia sconfitta dal Canada - azzurri in Lotta per le semifinali : Niente da fare per l’Italia contro il Canada, vicecampione del Mondo, nella seconda partita del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, che all’esordio avevano sconfitto la Norvegia compiendo un importante passo verso le semifinali, hanno perso per 10-0 contro la compagine della Foglia d’Acero che si è rivelata decisamente superiore per le nostre qualità tecniche. L’Italia ...

Femminismo di Lotta o di salotto? In Italia il risveglio delle coscienze accende lo scontro fra le donne : Molestie sessuali, violenze familiari, discriminazioni sul lavoro, disparità salariale, povertà crescente, scarsa rappresentanza politica. Il risveglio delle coscienze dell'universo femminile sulla propria condizione e gli accenti di lotta che ne conseguono rivelano problemi atavici, ma tuttora irrisolti, che non registrano negli ultimi tempi progressi significativi. Problemi che riguardano le donne in tutto il mondo, ma che in ...

Italiaonline - Appendino : grazie a lavoratori che Lottano - azienda non può chiudere : La Sindaca di Torino Chiara Appendino presente alla mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici di Italiaonline, in sciopero davanti l'azienda per protestate contro il rischio di oltre 400 esuberi

Ue : “Rischi internazionali da alto debito e bassa produttività dell’Italia. Giustizia inefficiente ostacola Lotta a corruzione” : L’elevato debito pubblico italiano e la bassa produttività protratta nel tempo “implicano rischi con rilevanza transfrontaliera guardando al futuro, in un contesto di disoccupazione e di crediti deteriorati ancora elevati”. La spinta a completare le riforme poi “è un po’ rallentata”, anche se “qualche progresso è stato fatto nel rispondere alle raccomandazioni. Diverse misure sono ora in divenire, in ...

Sesta FLotta - una donna al comando - l'emozione di Lisa Franchetti : "I miei nonni erano italiani - qui per garantire pace e sicurezza" : Elogi a Napoli e all'Italia da parte del capo della base Nato, Foggo e del vice ammiraglio Grady: "Città sempre più bella e strategica, è un gioiello della...

Volley - Italia spedita verso i Mondiali 2018 in casa! Chi saranno i convocati? Gli azzurri in Lotta : i ritorni di Zaytsev e Juantorena - le grandi novità : Mancano poco più di due mesi all’esordio stagionale dell’Italia di Volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà con la Nations League il lungo cammino che condurrà ai Mondiali casalinghi: di fronte al proprio pubblico gli azzurri vorranno farsi strada e punteranno a raggiungere quantomeno la Final Six di Torino. Stanno per iniziare i playoff di SuperLega ma la regular season del nostro campionato ha già offerto indicazioni ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in Lotta per le medaglie nell’inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’Italia protagonista negli inseguimenti a squadre, dove domani gli azzurri si giocheranno il podio, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre, dove al maschile l’Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

Probabili formazioni/ Lazio Milan : quote - ultime novità live. BalLottaggio Radu-Bastos (Coppa Italia) : Probabili formazioni Lazio Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico entrambi gli allenatori puntano forte sui loro titolarissimi