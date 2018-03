LORO La sfida per il film di Sorrentino tra Il divo e Il caimano

Serie C : è sfida di nervi - AD rincara la dose 'abbiamo i denti sul LORO culetto' Video : Nell'ultimo turno di #campionato di #Serie C, ancora una volta è sempre il ‘Via del Mare’ lo stadio che ha registrato le maggiori presenze di pubblico. D'altronde, Lecce è sempre stata una piazza dove la passione e il tifo hanno accompagnato le prestazioni dei propri beniamini, in ogni categoria, dalla Serie A alla Serie C. Sul podio Lecce, Pisa e Reggiana Nella gara contro il Catanzaro sono stati oltre 9.200 gli spettatori che hanno fatto da ...

Inter-Bologna - in due mesi solo il Chievo peggio di LORO : sfida scaccia-crisi : Otto partite dopo, il mondo nerazzurro è stravolto. L'Inter di oggi: 0,6 gol a gara La squadra oggi è quarta, a 15 punti dalla vetta, ancora in piena corsa Champions solo grazie alla contemporanea ...

Dubai Tour 2018 : tutti gli azzurri al via e le LORO ambizioni. Elia Viviani e Giacomo Nizzolo sfidano i grandi velocisti - Vincenzo Nibali scalda la gamba : Il Dubai Tour 2018 è ormai alle porte. Il 6 febbraio, infatti, scatterà la quinta edizione della corsa, che prevede cinque tappe: sulla carta, quattro di queste dovrebbero risolversi in volata, salvo selezione prodotta dal vento, mentre la rimanente con arrivo ad Hatta Dam potrebbe consentire anche a corridori con altre caratteristiche di giocarsi le proprie carte. Andiamo a vedere con quali obiettivi si presenteranno al via i corridori italiani ...

LUCIANO SPALLETTI - INTER / La sfida con la Roma da ex : l'ultimo ad alzare un trofeo coi gialLOROssi : LUCIANO SPALLETTI e INTER Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:24:00 GMT)

Facebook sfida YouTube - accordo con Sony Music : 'Gli utenti potranno usare canzoni nei LORO video' : Per ora Facebook non lancia un servizio di Musica in streaming ma questo accordo potrebbe essere apripista per novità future. A questo punto, è lecito aspettarsi a breve un annuncio analogo per ...