Lisa non crede più alle bugie : «Perché mamma non mi telefona?» : SCAFATI - «Perché mamma non mi chiama? Perché non si fa sentire almeno al telefono?». Lisa non sa ancora che suo padre, Pasquale Vitiello, le ha ammazzato la...

Paolo Mieli - la lezione al Pd e a ELisabetta Gualmini : 'Non fate i furbi - basta privilegi. L'accordo col M5s è la vostra condanna a morte' : Il Pd non soltanto è uscito con le ossa spezzate dal voto del 4 marzo : già, perché ora, nel partito, continuano a scannarsi sulla linea da seguire, nella miglior tradizione della sinistra. Lo scontro ...

Care ragazze - non fate come ELisa Isoardi. Brillate senza paura! : Elisa Isoardi è la compagna di Matteo Salvini e in una intervista dichiara: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. La frase avrebbe potuto essere una dichiarazione personale di intenti ma il punto è che si tratta di una specie di proclama. “Una donna deve sempre dare luce al suo uomo” “arretrando” ...

Matteo Salvini a Quinta Colonna : "ELisa Isoardi? La mia vicinanza non la danneggia" (video) : Matteo Salvini, alla sua prima apparizione tv dopo la vittoria delle ultime elezioni politiche, oltre a parlare dei propri progetti per risollevare le sorti dell'Italia, ha parlato, a lungo, della propria vita privata (Qui, il video). Qualche giorno fa, infatti, l'aspirante premier ha postato alcune foto su Instagram in occasione del 45esimo compleanno, trascorso assieme agli adorati figli. prosegui la letturaMatteo Salvini a Quinta Colonna: ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi! Partita la gara femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi! Partita la gara femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi - anche Hofer e Windisch da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

ELisa Isoardi - parla la compagna di Salvini : “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di uomini potenti” : “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. Elisa Isoardi, conduttrice televisiva e fidanzata di Matteo Salvini, racconta al settimanale Oggi il suo rapporto con il ...

Non è l'arena/ Anticipazioni 11 marzo : ELisabetta Canalis e Rocco Siffredi da Massimo Giletti : Non è l'arena torna in onca oggi, domenica 11 marzo, alle 20.35 su La7: i possibili scenari elettorali, Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi ospiti di Massimo Giletti.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:27:00 GMT)

A Guess my age Valeria Marini-Cristiano Malgioglio - a Non è l’Arena ELisabetta Canalis - a Che tempo che fa J-Ax… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda domenica 11 marzo. Ospiti di Quelli che il calcio del 11 marzo 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Il programma apre con un ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, a cui tutti gli stadi dedicheranno un […] L'articolo A Guess my age Valeria Marini-Cristiano Malgioglio, a Non è l’Arena Elisabetta Canalis, a Che ...

Fidanzati travolti in moto - l'autista del van scrive alla famiglia di ELisa : "Non volevo ucciderla - ora vorrei morire" : Sono passati otto mesi da quel terribile 9 luglio 2017, quando Maurizio De Giulio, alla guida di un van di grossa cilindrata, aveva travolto la moto guidata dal 30enne Matteo Penna e a bordo della...

Anticipazioni Non è L’Arena - La 7 : ospiti ELisabetta Canalis e Rocco Siffredi : Secondo quanto annunciato dalle Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, Massimo Giletti, nella puntata di domenica 11 marzo 2018, intervisterà sia Elisabetta Canalis che Rocco Siffredi. Quali temi verranno toccati nei due faccia a faccia? Dopo il silenzio elettorale della scorsa puntata, in cui ha potuto intervistare Silvio Muccino, ma anche Gaetano Curreri e Red Ronnie, il noto giornalista e conduttore tornerà ad occuparsi di politica. ...

FIORELLO “CONTRO” ELisa ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

Sesta Flotta - una donna al comando - l'emozione di Lisa Franchetti : "I miei nonni erano italiani - qui per garantire pace e sicurezza" : Elogi a Napoli e all'Italia da parte del capo della base Nato, Foggo e del vice ammiraglio Grady: "Città sempre più bella e strategica, è un gioiello della...