L' ingrediente segreto che accomuna Dark Souls | Crackdown | Zelda e Fez - articolo

eurogamer

: Lui è Happy (Peppino per gli amici), l'ingrediente segreto delle mie birre! #happy… - sgabuzen : Lui è Happy (Peppino per gli amici), l'ingrediente segreto delle mie birre! #happy… - ValeriaCiccotti : Sapete qual è l'ingrediente segreto? - allacciateilgre : TORTA ALLE NOCCIOLE farcita alla Nutella! Senza farina ma con l’Ingrediente Segreto ?? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) I primi videogame che abbia mai giocato erano di memoria. Il mio nonno ne aveva in quantità. Giochi di società, principalmente. Ce n'era uno, in particolare, in cui ogni sedia del salotto diventava una stazione e i membri della famiglia diventavano treni. Lui rimaneva in piedi al centro della stanza e dirigeva i treni tra le stazioni e tu dovevi ricordarti quale treno eri e dov'era la stazione a cui eri diretto. All'età di cinque o sei anni lo trovavo travolgente ma, allo stesso tempo, inebriante. Ora, a 39 anni, mi guardo indietro e sospetto che mio nonno desiderasse non aver speso tutta la sua vita come impiegato della corte del magistrato locale. C'era un altro gioco (che in seguito ho scoperto chiamarsi Gioco di Kim ma che, all'epoca, pensavo fosse stato inventato da mio nonno), in cui preparava un vassoio con oggetti e pezzi presi dalla casa: ci dava un minuto per memorizzarli e lo ...