L' incanto dell' acqua nelle note e sui disegni in piazza Virginio a Cuneo

Astronomia : l’incanto della Via Lattea nel cielo di Porto Badisco (LE) [FOTO] : A corredo dell’articolo uno scatto suggestivo: è una foto della Via Lattea, catturata circa un’ora prima dell’alba di oggi 20/3/2018 a Porto Badisco (LE). “Con la fotografia – spiega l’autore Aleandro Carratta – cerco di trasmettere l’emozione che si prova ammirando tutto quello che la natura ci permette di vedere al di fuori delle città.” L'articolo Astronomia: l’incanto della Via ...