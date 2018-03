Liam Payne | il cantante ha postato un tributo al figlio Bear per il suo compleanno

Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole - una festa per Bear per il suo primo compleanno : “Affrontiamo i problemi come una famiglia” : Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine. La coppia formata da Liam e Cheryl è stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale crisi, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards ...

Liam Payne e Cheryl Cole in crisi - ecco perché : Liam Payne, ventiquattro anni e Cheryl Cole di trentaquattro anni si erano incontrati per la prima volta quando nel lontano 2008 il giovanissimo cantante si era presentato da solista alle audizioni per X Factor, in cui lei era il giudice. Ha poi riprovato nel 2010 diventando membro della boy band One Direction. I due hanno iniziato ad uscire insieme nel 2015 e nel 2017 ha accolto il loro unico figlio di nome Bear. Quest'anno Liam Payne debutterà ...

Liam Payne ha ammesso la crisi con Cheryl : “Abbiamo i nostri problemi” : I tabloid inglesi ci avevano visto giusto: la relazione tra Liam Payne e Cheryl non è tutta rose e fiori. Da qualche settimana, stavano arrivando i rumors sulla possibile separazione tra i due cantanti e ai BRIT Awards 2018 la coppia era stata accusata di fingere che le cose andassero a gonfie vele a favore di telecamera. Embed from Getty Images Adesso Liam Payne ha confessato che in effetti sì, lui e Cheryl hanno i loro alti e bassi: ...

Liam Payne in tour nel 2018? Gli indizi su Instagram scatenano i fan (foto) : Liam Payne in tour nel 2018? È la domanda che da settimane si fanno migliaia di fan sul web! In attesa dell'annuncio e del rilascio del primo album da solista di Liam, trapelano sui social network alcune fotografie che hanno mandato in visibilio i fan del cantante. A quanto sembra, Liam sarebbe pronto a debuttare sui palchi internazionali accompagnato dalla sua band, che attraverso i propri canali social ha condiviso alcune istantanee e ...

Gli One Direction vincono il Best Fans a Radio Capital - Liam Payne : “Inviterò i ragazzi ai miei concerti” (video) : Gli One Direction vincono il Best Fans a Radio Capital: con più di 13 milioni di voti (via Twitter), i ragazzi degli One Direction si aggiudicano il premio della miglior fanbase internazionale! Incredibile come, a due anni di distanza dall'annuncio della pausa, i fan degli One Direction siano ancora molto uniti per sostenere la loro band del cuore, nonostante i quattro ragazzi abbiano intrapreso tutti delle carriere come solisti nel mondo ...

Liam Payne potrebbe perdersi il primo compleanno del figlio Bear : Nell’ultimo post su Instagram, c’è un indizio che farebbe pensare che Liam Payne non sarà con il piccolo Bear nel giorno del suo primo compleanno. Like father like son.#yeezy #fatherandson A post shared by Liam Payne (@LiamPayne) on Jun 28, 2017 at 5:42am PDT Il cantante ha pubblicato una foto ricordo con gli altri ragazzi degli One Direction, scrivendo: “A quest’ora la settimana prossima sarò in viaggio per il ...

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

Video dell’esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta - l’omaggio a John Mayer ha commosso la famiglia reale : L'esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta: lunedì 12 marzo si è tenuto nell'Abbazia di Westminster Abbey di Londra l'evento annuale Commonwealth Service. Il cantante è stato ospite dell'importante manifestazione inglese, che ogni anno celebra l'impegno eterno del Commonwealth: la cerimonia è accompagnata da eventi culturali, in compagnia di grandi ospiti. Quest'anno, la famiglia reale ha invitato anche Liam Payne, ad esibirsi nella ...

Principe Harry e Meghan Markle : pizzicati mentre sembrano prendere in giro Liam Payne : Liam Payne si è esibito davanti al Principe Harry e alla sua futura sposa Meghan Markle, durante una celebrazione a Westminster. [arc id=”f593da10-4ca6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante la performance, a cui hanno assistito anche il Principe WilLiam e a Kate Middleton, l’artista non ha cantato un suo brano (“Strip That Down” è troppo osé per essere cantata in chiesa) ma un pezzo di John Mayer, “Waiting On The ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...

Liam Payne e Cheryl Cole in crisi - la coppia si lascia? “Insieme solo per Bear” : Liam Payne e Cheryl Cole in crisi: la coppia formata dal cantante degli One Direction e la cantante e giudice di X Factor Uk sarebbe in procinto di lasciarsi. Liam e Cheryl hanno una relazione dal 2015, e hanno avuto un figlio lo scorso marzo 2017 dopo due anni di fidanzamento. Secondo alcuni tabloid inglese, tra cui il The Sun, la coppia starebbe affrontando nelle ultime settimane un periodo di crisi, nonostante sul red carpet dei Brit ...

La reunion degli One Direction è vicina - un indizio social di Liam Payne scatena i fan : La reunion degli One Direction è vicina? La boyband più amata degli ultimi anni potrebbe fare ritorno sul mercato discografico a breve! Nella serata di martedì 6 marzo, Liam Payne ha fatto un post particolarmente curioso sui social network. Il cantante, infatti, ha notato che i fan accaniti della band hanno votato in massa su Twitter per la nomination riservata agli One Direction da Radio Capital Uk. La nomination, in particolare, è ...