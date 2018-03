gazzetta

: L’Halo impalla i semafori Aggiunte nuove luci al via - dinoadduci : L’Halo impalla i semafori Aggiunte nuove luci al via -

(Di giovedì 22 marzo 2018) L'ha superato tutti i test. Che ai piloti piaccia o no, per quel che conta, è tutt'un altro discorso. Di certo le opinioni sono le più diverse. E altrettanto sicuri sono i dubbi in queste ore ...