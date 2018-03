LG G7 - in anteprima una immagine promozionale | falsa

Nesli : anteprima testo 'Immagini' - una presa di posizione contro il bullismo : Domani, 23 marzo, Nesli torna in radio, nei digital stores e sulle piattaforme streaming con un nuovo singolo, Immagini , già in pre-save cliccando qui . Un brano che rappresenta il primo tassello del ' Poeta Urbano ' della musica italiana verso il suo nuovo progetto ...

CINEMA SVIZZERO A VENEZIA 7 - Milo Rau presenta in anteprima "Das Kongo Tribunal" : Definito dalla stampa come il regista "più controverso della sua generazione", Milo Rau ha presentato i suoi film e spettacoli in oltre venti paesi. I suoi lavori si basano su una particolare forma ...

Anticipazioni Un posto al sole : MARIELLA avrà una nuova alleata (anteprima) : Dopo alcune settimane in cui le vicende drammatiche hanno avuto quasi l’esclusiva nella narrazione di Un posto al sole, ora nella soap partenopea di Raitre si stanno riaffacciando anche le storie più “leggere”. E così, prossimamente Silvia (Luisa Amatucci) conoscerà dal vivo il suo editor, che finora le ha parlato solo per telefono (e il cui interprete si è ormai chiaramente capito, no?). La trama comedy più centrale del ...

M¥SS KETA - Una vita in capslock. Il video in anteprima esclusiva : M¥SS KETA depone la maschera, ma non per svelare il proprio volto, ma il proprio inconscio, in cui incontra forze misteriose, forse sfaccettature oscure del sé, che affronta nell’eterno dualismo di dominante-dominata della popstar. Irriverente, sfacciata e senza peli suilla lingua, Myss KETA ha fatto della maschera uno dei suoi tratti distintivi: con riferimenti al teatro greco, la maschera è per lei lo strumento per dire la verità, che ...

Anticipazioni Un posto al sole : VALENTINA farà una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

Alla scoperta di Nintendo Labo in una imperdibile video anteprima : In questi ultimi giorni sono diverse le notizie riguardanti Nintendo Labo che si susseguono rivelandoci nuovi dettagli di un progetto sotto molti aspetti tutto da scoprire.L'idea della grande N, per quanto non convinca tutti i palati e debba ancora chiarire alcune criticità, è indubbiamente un classico esempio della Nintendo Difference, di quella capacità di distinguersi dai rivali con idee fresche, magari apparentemente bislacche ma spesso ...