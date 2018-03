Il figlio di Ferragni e Fedez non è l'unico Leone Lucia in Italia : L'assessore ai servizi sociali del Comune di Alassio (Savona), Lucia Leone, ha invitato ufficialmente il rapper Fedez e la compagna Chiara Ferragni nella Città del Muretto per festeggiare la nascita del loro primogenito, Leone Lucia (il vero nome di Fedez infatti è Federico Lucia)."A nome mio personale - ha scritto l'assessore quasi omonimo del bambino nato a Los Angeles - le più vive e sincere congratulazioni a Chiara ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori - è nato Leone/ Ecco perché si chiama così e le prime polemiche social : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, Ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.

Leone Lucia Ferragni - Chiara e Fedez sono genitori!/ La prima foto del rapper col "Leoncino" in braccio : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.

Chiara Ferragni e Fedez - è nato il figlio Leone/ La prima foto del social baby d'Italia : "Piccolo uomo" : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.

Chiara Ferragni regala ai fan la prima foto del piccolo Leone : Body a righe rosse e bianche con qualche inserto blu e bellissimo. Si mostra così Leone Lucia Ferragni nella sua prima vera foto sui social network. La neomamma non trattiene la felicità e utilizza il ...

Chiara Ferragni e Fedez - ecco la prima foto di Leone : Papà Fedez l’aveva detto subito, fin dalla prima ecografia: «Ha la mia bocca». E la prima foto di Leone Lucia Ferragni, arrivata sul profilo Instagram di mamma Chiara, sembra confermarlo. Leone, 2 giorni, dorme sereno in una tutina a righe. Ha già tanti capelli. Biondi. Quelli sembrano essere, invece, un marchio di casa Ferragni. Il classico gioco «a chi somiglia?» è già iniziato. LEGGI ANCHELe lacrime più belle di Chiara Ferragni: «Quando ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GENITORI/ Foto - è nato Leone : il web tra emozione e ironia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ sono diventati GENITORI: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.

Fedez e Ferragni - quella foto di Leone Lucia ha già rotto : C’è una foto che in queste ore gira sula Rete che non può essere ignorata. E’ lo scatto di Fedez con Chiara Ferragni sul letto d’ospedale di una clinica di Los Angeles. Sarà marketing, sarà quel che volete ma l’ostentazione della felicità di questa coppia mi urta. Credo che anche la condivisione social debba fare i conti con l’etica. Sia chiaro: i due non hanno violato nulla. Come dice qualcuno sui social hanno condiviso un momento bellissimo ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori/ Foto - è nato Leone : Baby Raviolo sbarca su Instagram : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.

Le lacrime di Chiara Ferragni : il travaglio di Leone è stato estenuante : Chiara Ferragni ha dato alla luce il piccolo Leone nella notte tra il 19 e il 20 marzo, e ha poi raccontato sui social che quello di Leo è stato un travaglio estenuante. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto scattata subito dopo il parto, con Fedez al suo fianco a darle forza. These were the best tears I’ve ever cried. This was the moment we saw Leo coming to life: never before I felt such a feeling. It was a long labor and I was ...

Fedez neo papà culla il piccolo Leone - su Instagram il primo video del figlio : Chiara Ferragni ha postato una stories nella quale si vede Fedez neo papà, a torso nudo, che culla il bimbo su una sedia a dondolo.