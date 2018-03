L' Emilia Romagna | terra di dolci note e melodie

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Maltempo - frane e dissesti in Emilia Romagna : da febbraio 115 milioni di danni : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. Richiesta formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni, Province, Servizi tecnici regionali, Consorzi di ...

Cdp : con Emilia-Romagna oltre 150 mln per pmi territorio : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – La Regione Emilia-Romagna e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese operanti sul territorio regionale. L’accordo, si legge in una nota, istituisce il Fondo regionale ‘EuReCa’ (Europa ‘ Regione ‘ Cassa depositi e prestiti) e prevede l’attivazione di una ‘Piattaforma di ...

Vaccini - Burioni : decisione sacrosanta in Emilia-Romagna - giusto l’obbligo per i medici : “La regione Emilia-Romagna prende una decisione sacrosanta: in alcuni reparti ospedalieri (tra i quali neonatologia, oncologia, il centro trapianti, pediatria) potranno lavorare solo operatori sanitari immuni o vaccinati per morbillo, parotite, rosolia e varicella“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, medico in prima linea nella battaglia pro-Vaccini. “Devo ammettere che una simile legge mi mette profondo disagio ...

Maltempo Emilia-Romagna : chiusi due ponti a Modena - attivato il monitoraggio dei fiumi : Dopo le intense piogge della giornata di domenica 18 marzo, abbondanti anche in montagna, e le precipitazioni nevose che stanno continuando, il livello dei fiumi si è progressivamente alzato nel bacino del Secchia. Intorno alle 9 di lunedì 19 marzo sono stati pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. I tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e i volontari della Protezione civile hanno attivato il ...

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : fiumi osservati speciali [VIDEO] : Ondata di Maltempo in Emilia–Romagna: nevica soprattutto in collina e sui rilievi dell’Appenino, come anche anche in alcune zone della pianura centrale nel settore emiliano come a Bologna e Modena. E’ in vigore fino alla mezzanotte l’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica emessa dalla protezione civile regionale. osservati speciali i fiumi, a causa dello scioglimento del manto nevoso e delle forti precipitazioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali fino alla mezzanotte di domani : “Per la giornata di oggi, domenica 18 marzo, previste precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata: circa 40 mm nel settore dei bacini emiliani centrali, circa 30 mm nei bacini emiliani occidentali e orientali, tra 10 e 20 mm sul resto del territorio regionale. La quota neve sarà intorno ai 1000 m, in abbassamento a 500 m in serata. Si prevedono nevicate sull’appennino centrale (30-40 cm) e sulle zone ...

Amianto - in Emilia Romagna 2.567 casi dal '96 - incidenza in calo : Le cose vanno comunque molto peggio a livello nazionale, dato che 'il Piano Amianto nazionale non è mai diventato operativo, perché il ministero dell'Economia non ha mai stabilito con esattezza le ...

Economia sociale. In Emilia-Romagna oltre 740 cooperative - un fatturato da 2 - 5 miliardi di euro e 50mila persone occupate : A parlare degli strumenti messi in campo dalla Regione per promuovere e sostenere l'Economia sociale nel territorio emiliano-romagnolo, è stata la vicepresidente e assessore al Welfare, Elisabetta ...

Allerta meteo Emilia Romagna : codice giallo per temporali e stato del mare : Allerta di ventiquattro ore con codice giallo – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e per lo stato del mare sulla costa Romagnola e del Ferrarese. E’ quanto deciso dalla Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione Civile. Nella giornata di domani, “l’ingresso di una perturbazione portera’ precipitazioni diffuse in intensificazione ...

Logistica - l'Emilia-Romagna fa squadra : nasce il 'Cluster intermodale regionale' : Una intesa con cui puntiamo a dare un ulteriore slancio ad un'economia come la nostra che registra il primato per quota di export pro-capite e che ha bisogno di filiere logistiche e punti di scambio ...