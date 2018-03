LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x15 "Necromancing the Stone" : Buongiorno carissimi, sopravvissuti a questo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Per quel che mi riguarda, questo è stato un SIGNOR episodio! Constantine è tornato, abbiamo avuto un sacco di feels e pure una bellissima rivelazione.Ma andiamo con calma: l'episodio si apre con le Avalance sulla Waverider che sono assolutamente adorabili. Ava gelosa di Constantine era fantastica. Ma, ormai lo sappiamo, la situazione rimane tutta rose e fiori per molto ...

LEGENDS OF TOMORROW - Nuovo regular nella (probabile) quarta stagione! : La squadra della Waverider si allarga, acquisendo un Nuovo membro!Secondo TVLine, John Constantine (Matt Ryan) diventerà un series regular nella prossima stagione. LEGENDS of TOMORROW in realtà non è stato ancora ufficialmente rinnovato, ma si trova al quinto posto per numero di spettatori totali e sesto per rating su 12 show totali targati CW.Dopo la sua apparizione nella quarta stagione di Arrow e le due apparizioni nella terza stagione di ...

Matt Ryan sarà regular in LEGENDS of Tomorrow 4 : il ritorno di Constantine conferma il rinnovo? : Non ha mai avuto troppa fortuna Constantine, almeno da solo, ma, a quanto pare, finalmente ha trovato la sua casa visto che Matt Ryan sarà regular in Legends of Tomorrow 4. L'annuncio è arrivato poco fa da The CW che ha confermato che l'attore tornerà come personaggio regular e non guest come ha fatto in quest'ultimo anno. Constantine ha fatto una scappatina in Arrow per poi approdare in Legends of Tomorrow e qui rimarrà anche nella prossima ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x14 "Amazing Grace" : Buon pomeriggio a tutti, pronti a commentare questo nuovo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Era una normalissima giornata sulla Waverider, quando all'improvviso il rock'n'roll è morto. O meglio, non è mai nato.Ragazzi, che mondo triste sarebbe senza il rock! Fortuna che almeno Nate ha compreso le conseguenze più a lungo termine che l'assenza di questo genere musicale porterebbe, altrimenti se fosse stato per le Leggende... Ciaone!Ma perché il ...

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - The Flash 4 - Supergirl 3 e LEGENDS of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x13 "No Country for Old Dads" : Buongiorno tesori, pronti a commentare insieme il nuovo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Vi dirò, secondo me quest'anno LEGENDS è lo show più riuscito del mondo DC. Ogni episodio è divertente e intrigante allo stesso tempo, non ho notato nessuna contraddizione o buco di trama e ogni volta che finisce già non vedo l'ora di vedere la prossima puntata per scoprire cos'altro ci aspetta. Per non parlare poi degli attori, sono fantastici tutti!Ma ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Alla ricerca di Ray" oggi in "No Country for Old Dads" (3x13) SPOILER : È di nuovo lunedì, il che significa che LEGENDS torna con un nuovo episodio tutto da scoprire!Vi ricordate com'è finita la 3x12? Con Ray che tornava da Damien e sua figlia con un antidoto per lei, e cadeva a terra svenuto per colpa di quell'ingrata di Nora. Secondo voi, che hanno fatto i nostri super cattivoni? Ma l'hanno rapito, naturalmente!Quindi la coppietta non propriamente felice (secondo me Ray un po' s'è innamorato...) finisce nella ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x12 The Curse of the Earth Totem : Buongiorno Leggende, come state? Il gelo polare di questi giorni ci offre la scusa migliore del mondo per guardare serie tv, che bella cosa.Vedendo questo episodio mi è venuta in mente una sola parola per descriverla: disagio.Partirei da Rip e Wally, che rappresentano il disagio più disagio di tutta la puntata. Ho amato le loro scene, sono state troppo divertenti! Cisco ha preparato una fischetta di alcol anche per Wally, e mi ricordo benissimo ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Caccia al tesoro" oggi in "The Curse of the Earth Totem" (3x12) SPOILER : Dopo 42 minuti completamente Zari-centrici, LEGENDS of TOMORROW torna questa settimana con un nuovo episodio tutto da gustare.Stando alle immagini promozionali, forse gli autori ci regaleranno una gioia: in un paio di foto vediamo una bellissima Sara in abito da sera che aspetta qualcuno in un bar... Che dite, possiamo tranquillamente puntare sull'agente Sharp come sua accompagnatrice? Visto l'invito che Zari aveva rivolto a Sara alla fine dello ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x11 "Here I Go Again" : Buonasera miei splendidi raggi di sole, come state?Vi chiedo scusa per il ritardo di questa Recensione, ma è un periodo pieno e perfino ritagliarmi un po' di tempo per venire qui a scrivere sta diventando complicato. Forse forse un loop temporale mi farebbe comodo, ad essere sinceri.Non so come la pensiate voi, ma nonostante siano passati un paio di giorni da quando ho visto l'episodio non sono ancora riuscita a decidere se mi piace oppure ...

LEGENDS of Tomorrow - stagione 3 : demoni - viaggi nel tempo e John Constantine : ... principalmente in forma animata e sempre con la voce di Ryan , nel film Justice League Dark e nella serie realizzata appositamente per Seed , il servizio di streaming della CW negli Stati Uniti, . ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x10 "Daddy Darhkest" : "Tremate, tremate, le streg- leggende son tornate!"Mi sembrava uno slogan particolarmente adatto per aprire la Recensione di questo episodio di LoT. Più che con le streghe qua abbiamo avuto a che fare con demoni e stregoni (Constantine si può definire come stregone?), ma insomma, non facciamo i pignoli.Ho amato questo episodio dall'inizio alla fine. A parte le scene con la figlia di Darhk (yay, ci avevo azzeccato!) posseduta da Mallus ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Esorcismi ovunque" oggi in "Daddy Darhkest" (3x10) SPOILER : Ebbene sì, non state sognando! LEGENDS of TOMORROW torna questa settimana con un nuovo episodio!Dopo la pausa più lunga della storia, finalmente le nostre Leggende tornano a farsi vive, e dopo aver perso Stein (</3) e Jackson (che speriamo torni presto) guadagnano un nuovo membro: Constantine. Non ho mai visto la serie a lui dedicata, ma è riuscito a farmi innamorare in quella sua unica comparsa in Arrow, quando ha salvato l'anima della ...