Legendary Gary - recensione

eurogamer

: Legendary Gary: la leggendaria vita ordinaria in un videogioco che parla di un videogioco. #recensione - Eurogamer_it : Legendary Gary: la leggendaria vita ordinaria in un videogioco che parla di un videogioco. #recensione -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La stranezza è forse un aspetto troppo spesso sottovalutato nel mondo dei videogiochi. Ciò che è strano d'altronde spaventa, è il classico non uniformarsi che tanti se non tutti cercano almeno a parole ma che poi di fronte alle dure leggi del mercato e alla dura realtà traballa e inciampa nei più classici dei fallimenti commerciali. Fortunatamente per quanto anche gli indie si stiano uniformando in grandi categorie e generi, c'è ancora spazio per un sentito elogio alla stranezza.Sin dal primo trailer che abbiamo condiviso sulle nostre pagine,sprizzava stranezza da ogni poro e sembrava la folle rappresentazione delle strambe idee della mente stessa del suo creatore solitario: Evan Rogers. Rogers ha curato praticamente ogni aspetto di questo curioso mix di avventura narrativa e combattimenti a turni e lo ha fatto disegnando a mano personaggi e ambientazioni e creando una ...