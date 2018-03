Lecce-Fidelis Andria 2-2 | pazzesco | il Lecce si fa rimontare e spreca un' occasione

LIVE Lecce -Fidelis Andria - cronaca diretta e risultato in tempo reale Lecce tutto all'attacco : Lecce -Fidelis Andria 2-2 SECONDO tempo 33 Ammonito Tsonev 30 Fuori Longo dentro Lo Bosco. Neri tesi, e intanto Maurantonio prende un giallo per perdita di tempo 28 Botta di Mancosu, blocca Maurantonio.

LIVE Lecce-Fidelis Andria - cronaca diretta e risultato in tempo reale : Lecce-Fidelis Andria, la presentazione del match Buona serata amici di Super News. Siamo qui per seguire LIVE ed in diretta Lecce-Fidelis Andria, posticipo della 32giornata del Girone C di Serie C. E' ...