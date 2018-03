huffingtonpost

: Le scuse di Zuckerberg non rassicurano né i mercati né gli inserzionisti. Mozilla… - thexeon : Le scuse di Zuckerberg non rassicurano né i mercati né gli inserzionisti. Mozilla… - giuseverzz : RT @SkyTG24: Lo sfregio al monumento di #Moro in via #Fani e le scuse di #Zuckerberg sullo #ScandaloFacebook. Ora nel TG. - Samanth35284798 : RT @SkyTG24: Lo sfregio al monumento di #Moro in via #Fani e le scuse di #Zuckerberg sullo #ScandaloFacebook. Ora nel TG. -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ledi Markper lo scandalo Cambridge Analytica e la promessa di fare di più per proteggere i dati degli utenti di Facebook non bastano a rassicurare ie gli. Anche oggi il titolo apre in calo a Wall Street, perdendo l'1,63%. E anche gli, a cominciare dalla Gran Bretagna, minacciano di abbandonare il social network se non ci saranno garanzie di una svolta sulla sicurezza dei dati. Non si limita alle minacce ma passa all'azione, l'organizzazione senza fini di lucro che sviluppa il browser Firefox, che in seguito allo scandalo ha deciso di sospendere le sue campagne pubblicitarie su Facebook.riconosce il vantaggio della piattaforma come strumento di advertising, forte dei suoi due miliardi di utenti. Una delle più convenienti "per raggiungere il pubblico per tutte le aziende e gli sviluppatori, sia che si ...