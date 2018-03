Le prime volte di Patrick Cutrone | dal primo bacio alla maglia della Nazionale maggiore

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Donne nella leggenda : Nigeria e Giamaica qualificate! prime volte storiche : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entreranno sicuramente nella storia, non soltanto per la probabile partecipazione della delegazione nordcoreana in “territorio nemico” ma anche per un evento eccezionale nel bob. La Nigeria e la Giamaica saranno infatti presenti con un equipaggio: prima volta assoluta per un Paese africano e seconda per il Paese caraibico, ma la prima in assoluto con delle Donne a 30 anni di distanza dai ...