huffingtonpost

: #Napoli #16 mar 10:00: salvo il quarto operaio coinvolto nel crollo della chiesa San Paolo Maggiore. I… - emergenzavvf : #Napoli #16 mar 10:00: salvo il quarto operaio coinvolto nel crollo della chiesa San Paolo Maggiore. I… - MoniShantiRani : RT @HuffPostItalia: Le macerie della Sinistra - HuffPostItalia : Le macerie della Sinistra -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Alle elezioni del 4 marzo il 60% degli operai ha votato per la Lega e i Cinque Stelle, così come le zone del paese -tra tutte il Sud- che vivono condizioni di povertà, esclusione e disagio sociale. Il 90% di chi ha lasciato il Pd, si è rivolto ai Cinque Stelle e non a Liberi e Uguali. Le elezioni del 4 marzo ci consegnano una maggioranza: anti-establishment.Un paese, assediato dalla povertà e dalla paura -come ricorda Mario Pianta- ha scelto il cambiamento, che non è stato rappresentato dallama dalla Lega populista e da una nebulosa ambigua come i Cinque Stelle che mescolano messaggi di destra e di, di radicale innovazione e di rincorsa rancorosa dell'Italietta strapaese, di partecipazione dal basso e manipolazione dall'alto.Il Mezzogiorno è da anni abbandonato a sé stesso e si è vendicato. Idem i giovani, e ...