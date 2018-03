Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi

Sciopero di Trenord : gli orari e le cose da sapere : Durerà fino alle 17 e riguarderà anche i collegamenti con gli aeroporti: ci potranno essere ritardi e cancellazioni The post Sciopero di Trenord: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

Gli orari e le altre cose da sapere sullo sciopero di Trenord di oggi : Durerà otto ore e non sono previste fasce orarie di garanzia: le informazioni utili The post Gli orari e le altre cose da sapere sullo sciopero di Trenord di oggi appeared first on Il Post.

Equinozio di primavera : le cose da sapere : Alle ore 17.15 di oggi è iniziata ufficialmente la primavera: e quindi non è vero che le stagioni cominciano sempre il 21 del mese The post Equinozio di primavera: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Come funziona Amazon Music Unlimited? 10 cose da sapere : Senza limiti. L'obiettivo del nuovo servizio Amazon, arrivato in Italia da pochi mesi è quello di dare ritmo a tutti momenti della giornata: dall'allenamento al relax, dallo studio al lavoro. Non ci sono limiti al tempo e neppure alla passione per la Musica. Con cinquanta milioni di brani in digitale sempre a disposizione, ad Amazon Music Unlimited si può accedere da computer, tablet o telefono. Bisogna sottoscrivere un abbonamento ...

5 cose da sapere sulla misteriosa serie teen Skam Italia : Se non siete adolescenti che passano la loro vita fra gruppi di Facebook e storie su Instagram, probabilmente di Skam non avete mai sentito parlare. Eppure è forse il fenomeno televisivo globale più interessante degli ultimi anni. Nata nel 2015 in Norvegia, questa serie tv a metà fra il web e la tv ha conquistato praticamente una generazione di giovanissimi spettatori, che in queste storie si sono letteralmente immersi. La popolarità di questo ...

Laura Pausini : 5 cose da sapere sul nuovo album “Fatti sentire” : Venerdì 16 marzo è uscito il nuovo, attesissimo album di Laura Pausini. Si intitola “Fatti sentire” e vuole celebrare un anniversario molto importante per la pop star. Nel video qui di seguito trovi 5 cose che devi assolutamente sapere su questo disco. [arc id=”e05bfbaf-7d6c-4bca-9a15-67f1347dc65b”] Tra pochi mesi Laura tornerà sui palchi italiani: a luglio con due concerti evento al Circo Massimo di Roma e a ...

Lazio - pericoli Arsenal e Atletico : le cose da sapere sul sorteggio di Europa League : sorteggio Europa League, la Lazio ai quarti di finale. Tutto quello che c'è da sapere sulle avversarie, sull'orario e la diretta tv o streaming dall'urna di Nyon

Alicia Vikander - 10 cose da sapere sulla nuova Lara Croft di Tomb Raider : Ci siamo: giovedì 15 marzo Alicia Vikander debutta nei panni di Lara Croft nel film Tomb Raider. L’attrice svedese ha raccolto il testimone da Angelina Jolie, dopo averla spuntata su Daisy Ridley. Chi nutriva delle perplessità rispetto all’attrice premio Oscar per The Danish Girl, nel caso non fosse bastato il primo trailer di Tomb Raider, deve aspettarsi una bella sorpresa. Il physique du rôle della nuova Lara Croft arriva dalla ...

La Teoria del tutto : 7 cose da sapere su Stephen Hawking : Breve storia del tempo', che ha superato le 9 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 7. Tra TV e cinema Non solo scienza. Stephen Hawking è diventato una star mediatica entrando nel piccolo e ...

Oggi è il trentesimo Giorno del Pi greco - le cose da sapere : È la festa di p: se vi ricordate la formula dell'area del cerchio siete bravi, ma se avete capito perché il Giorno del Pi greco cade il 14 marzo è già qualcosa The post Oggi è il trentesimo Giorno del Pi greco, le cose da sapere appeared first on Il Post.

La teoria del tutto : Stephen Hawking - l'amore - il tempo... 5 cose da sapere : "Lui ha illuminato la fisica per il mondo; in tutta la sua opera c'è un senso di profondità che è accresciuto dalla condizione fisica dello stesso Stephen, che gli permetteva di comporre le sue ...

10 cose da sapere sulla depilazione fai-da-te : Trovare il metodo giusto con cui depilarsi ha un che di miracoloso. Perché deve essere veloce, efficace, facile da usare e da reperire (soprattutto se parliamo delle ricariche del rasoio), non essere troppo ingombrante (si sa, lo spazio in valigia o in borsetta è quello che è) e non deluderci mai (diventiamo traditrici seriali pur di avere il meglio, vero?). E soprattutto non deve far male (o quanto meno non deve superare la nostra soglia del ...

5 cose da sapere sui Soprano in attesa del prequel : I Soprano sono stati una delle serie tv più importanti di sempre, il punto di svolta della narrazione seriale televisiva che ha cambiato le carte in tavola dal punto di vista del linguaggio narrativo e modificato la percezione del pubblico sul mondo delle serie tv. Per questo motivo la notizia dell’arrivo di The Many Saints of Newark, ovvero un prequel de I Soprano scritto da David Chase, autore della serie originale, ha mandato in visibilio ...