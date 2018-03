Le 10 aziende con più donne executive

Innovazione : una Borsa per far incontrare ricercatori e aziende : Venezia , askanews, - Fare incontrare i protagonisti della ricerca, i dottori ricercatori, e le imprese impegnate sul fronte dell'Innovazione per favorire la competitività delle aziende italiane ...

World water day - l'impegno delle aziende a ridurne i consumi : Milano, 20 mar. , askanews, L'acqua come risorsa preziosa e indispensabile. Per ricordarne l'importanza ogni anno il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale istituita nel 1992 proprio per ...

Michela Nieri a capo di Coldiretti Donne Impresa : 'Il 23% delle aziende agricole pistoiesi sono condotte da donne' : ... perché se vogliamo un futuro migliore dobbiamo dare a bambini e ragazzi l'opportunità di conoscere i valori della tradizione e le potenzialità per il futuro del grande mondo dell'agricoltura".

Sanità - le aziende farmaceutiche fra congressi e campioni gratuiti. Mettiamo ordine? : In un periodo di recessione, che per il nostro Paese dura ormai da decenni, diventa indispensabile allocare bene le risorse senza sprecare ciò che inevitabilmente viene riversato sul consumatore. Questo ancor di più deve essere tenuto presente da tutti, a cominciare dai medici, quando la spesa deve essere fatta dai cittadini per mantenere la salute o contrastare la malattia. Da tempo ho fatto una proposta per limitare il numero di congressi ...

Clima - le aziende sono coscienti dei rischi. Ma non agiscono : ... mentre l'88% delle imprese si afferma che le novità che potrebbero essere introdotte attraverso nuove politiche o nuove regole legate alla transizione verso un' economia low-carbon potrebbero ...

Concorsi Pubblici aziende Ospedaliere : 322 posti a marzo - aprile - maggio 2018 Video : Continuiamo con ulteriori novita' per chi cerca lavoro [Video]. Varie Aziende Ospedaliere hanno indetto alcuni Concorsi Pubblici, per il reclutamento di personale sanitario professionale, da accogliere sia in Italia che all'Estero. Ma scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso in Italia a marzo-aprile 2018 L'ASL N. 13 di Novara in Piemonte, l'APSP Soggiorno per Anziani Fondazione Pitsch di Merano in provincia di Bolzano, l'APSP Cesare ...

Obsolescenza programmata : di cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

'Milano Sanremo del gusto' - aderiscono 28 aziende spezzine : La Spezia - Doppia cerimonia di consegna oggi degli attestati alle imprese aderenti alla Milano Sanremo del Gusto. Questa mattina, a Villa Ormond a Sanremo, 172 le aziende di Imperia e Savona che ...

Dazi : Confindustria Vicenza - colpite anche le nostre aziende - Ue si faccia sentire : Vicenza, 9 mar. (AdnKronos) - “Si tratta di una decisione che colpisce gravemente le nostre aziende perché non riguarda solo le materie prime, ma anche alcuni semilavorati in cui le nostre imprese eccellono, sia per quanto riguarda il settore dell'acciaio e dell'alluminio, sia per quanto riguarda l'

Arriva il "bollino rosa" per le aziende con politiche femminili : Roma, , askanews, - Ria Grant Thornton, uno dei principali network di consulenze e revisioni nel mondo, è partner tecnico di Winning Women Institute per la valutazione e assegnazione del bollino rosa ...

Altre sei aziende si riuniscono per la sopravvivenza della net neutrality : ... chiedendo ad esempio un prezzo superiore per dare precedenza a servizi di streaming o di gioco, rispetto ad una connettività di base. Il principio fondante del concetto di net neutrality è che tutto ...