Lazio | Leiva | ' Dobbiamo credere alla Champions | possiamo farcela'

Lazio - Lucas Leiva : 'Dobbiamo credere alla Champions - possiamo farcela' : Professori per un giorno. I giocatori della Lazio continuano il progetto 'Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport'. Martin Caceres, Lucas Leiva e Luiz Felipe hanno fatto visita all'Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia di Roma nel quartiere Labicano. Insieme dall'aquila Olympia, accompagnata dal ...

Lazio - Leiva : il brasiliano che risolve i problemi : Leiva di nuovo le castagne dal fuoco. Prima a Cagliari , propiziato l'autgol, , poi a Kiev e ora all'Olimpico contro il Bologna Ma stavolta non basta.: 'Ho battuto il mio record di reti e sono felice ...

Lazio-Bologna 1-1 - Leiva risponde a Verdi. Ma la frenata Champions è evidente : Due punti nelle ultime tre partite, otto nelle ultime otto. Quelli della Lazio a partire da fine gennaio non sono propriamente numeri da Champions e il pareggio per 1-1 contro il Bologna è l'ennesima ...

Europa League - Dinamo Kiev-Lazio 0-2 : Leiva e De Vrij volano ai quarti : A testa alta la Lazio sale ai quarti di Europa League. La formazione di Inzaghi strappa la qualificazione alla Dinamo Kiev vincendo in Ucraina. Il gol di Leiva a metà primo tempo orienta subito il ...

