Lazio | la procura nazionale antidoping ha archiviato il caso de Vrij

Vendita del Milan - la Procura di Milano apre un fascicolo senza indagati dopo le «segnaLazioni di operazioni sospette» : dopo le «segnalazioni di operazioni sospette» in relazione al passaggio del club all’imprenditore cinese Yonghong Li

Lazio - dopo l'audizione di de Vrij la Procura antidoping procederà con ulteriori accertamenti : E' durata poco più di mezzora l'audizione di Stefan de Vrij all'ufficio della Nado Italia , National Anti-Doping Organizations, presso il Coni. Il giocatore della Lazio, dopo il rinvio dell'audizione ...

Lazio - giallo antidoping : De Vrij non si presenta in Procura : Giornata movimentata per il campionato di Serie A, prima la positività dopo un controllo antidoping del calciatore del Cagliari Joao Pedro, poi il giallo De Vrij. Il difensore aveva ricevuto la convocazione dalla Procura antidoping ma nel pomeriggio non si è presentato, doveva fornire precisazioni in merito al test effettuato lo scorso 19 febbraio dopo Lazio-Verona. Al suo posto si sono presentati due medici della Lazio ma a presentarsi doveva ...

Caso Anna Frank/ Lazio multata per insulti antisemiti - ma niente porte chiuse : la Procura Figc fa ricorso : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:48:00 GMT)

Caso Anna Frank - 50 mila euro di multa alla Lazio. Niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l'Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di ...