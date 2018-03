: Questo l'andamento del mercato del lavoro negli ultimi anni nell'ultima nota congiunta Istat, Inps, Minlavoro, Anpa… - francescoseghez : Questo l'andamento del mercato del lavoro negli ultimi anni nell'ultima nota congiunta Istat, Inps, Minlavoro, Anpa… - oldblackmagic : RT @CircoloFuturist: Tre tumori sconfitti (uno che si è appena ripresentato) e per l'INPS si è comunque abili al lavoro. La scelta di torn… - dirittoonline : Bonus bebè, chiarimenti INPS sulla corresponsione dell’assegno di natalità -

L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine registrato a gennaio 2018 (saldo positivo per 70milatra assunzioni comprese le trasformazioni e le cessazioni) "è presumibilmente riconducibile ai nuovi sgravi introdotti dalla legge di bilancio 2018 per le assunzioni di under 35 al I contratto a tempo indeterminato". Lo si legge nell'osservatorio sul precariato dell'.(Di giovedì 22 marzo 2018)