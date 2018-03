Lavoro - gennaio in salita per le assunzioni : Nel mese di gennaio 2018, nel settore privato, il saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a 201.000, superiore a quello del corrispondente mese del 2017, quando furono 144.000. In particolare, dopo ...

Lavoro - tasso disoccupazione in aumento a gennaio. Scende quello giovanile : Teleborsa, - Sale il tasso di disoccupazione in Italia . A gennaio, il dato si è attestato all'11,1% dal 10,9% di dicembre mentre quello giovanile Scende al 31,5% , -1,2 punti percentuali, . Lo ...

Lavoro - tasso disoccupazione in aumento a gennaio. Scende quello giovanile : Sale il tasso di disoccupazione in Italia . A gennaio, il dato si è attestato all'11,1% dal 10,9% di dicembre mentre quello giovanile Scende al 31,5% , -1,2 punti percentuali, . Lo comunica l' ISTAT , ...

L'America crea 200 mila posti di Lavoro a gennaio. Battute le attese : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a inizio anno. A gennaio, sono state aperte 200 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle

L'America crea 200 mila posti di Lavoro a gennaio. Battute le attese : Teleborsa, - L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a inizio anno. A gennaio, sono state aperte 200 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle 160 ...

L'America crea 200 mila posti di Lavoro a gennaio. Battute le attese : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a inizio anno. A gennaio, sono state aperte 200 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle 160 ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso proseguono il Lavoro - Marquez pronto a graffiare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...