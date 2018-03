Laura Bolrdini | Oggi mio ultimo giorno di presidenza | c' è malinconia

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) "Stanotte a mezzanotte scoccherà la nuova legislatura, la miadella Camera è terminata.andrò alle Fosse Ardeatine e farò l'ultima cerimonia ufficiale e questa è l'ultima trasmissione che faccio con questo ruolo". A parlare èBoldrini, presidente uscente della Camera e deputata LeU, intervenuta al programma di Rai Radio1 Unda Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.È felice di non esser più Presidente della Camera? "Sono stati cinque anni belli ed intensi però è giusto anche cambiare". Festeggerà la fine del mandato? "Festeggio perché arriva mia figlia, non per la fine del mandato". Si commuoverà? "Un po' dic'è sempre. Ho lasciato il mio ufficio, sono rimasta da sola, lì, nel buio...trasloco, ma vado in un bell'ufficio, non mi ...