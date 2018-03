Latitante arrestato in aeroporto Roma

: #ItaliaSicura #ONSCI Latitante cosca arrestato a Fiumicino: Ritenuto elemento spicco… - ItaliaSicuraTW : #ItaliaSicura #ONSCI Latitante cosca arrestato a Fiumicino: Ritenuto elemento spicco… - 8e30it : Latitante calabrese arrestato a Fiumicino. E’ accusato di associazione mafiosa -

E' statoall'di Fiumicino, appena sceso da un aereo giunto dal Canada, Tito Figliomeni, di 49 anni, esponente della cosca della 'ndrangheta Commisso di Siderno (RC). Gli agenti lo hanno fermato in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'operazione "Bene Comune" del dicembre 2010.L'uomo,dal dicembre 2010, è giunto a Fiumicino a bordo di un volo intercontinentale proveniente da Toronto.(Di giovedì 22 marzo 2018)