Latina | Antonietta Gargiulo in riabilitazione | sarà seguita da team di psicologici

Antonietta Gargiulo lascia l'ospedale - Strage Cisterna di Latina / Al via la riabilitazione in una casa di cura : Antonietta Gargiulo dimessa, Strage di Cisterna di Latina . Le ultime notizie: può parlare e muoversi. Massimo riserbo sulla destinazione post ospedaliera della donna sopravvisuta(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 20:54:00 GMT)

Antonietta Gargiulo lascia l'ospedale dopo la strage di Latina : per la prima volta senza le figlie : Ha lascia to l'osepdale Antonietta Gargiulo , la donna ferita il 28 febbraio dal marito che poi ha ucciso le figlie e si è tolto la vita, a Cisterna di Latina . Questa mattina i medici del...

Strage di Latina - gli audio di Antonietta Gargiulo a un'amica : "Volevo un padre migliore per le mie figlie : "Volevo una vita migliore per le mie figlie , un padre migliore e questo mi ritrovo". Così parlava Antonietta Gargiulo a un'amica , prima che il marito, Luigi Capasso, mettesse fine alla sua vita e a quella delle loro due bambine, di 8 e 14 anni. Gli audio sono stati trasmessi nel corso della trasmissione Quarto Grado."Dice che viene a prendere il caffè e parcheggia di traverso con l'auto di fronte al portone: non viene a prendere il ...

Strage di Latina - Antonietta all'amica : "Volevo un altro padre per le bimbe" : Antonietta Gargiulo mandava messaggi alle persone a lei vicine per far conoscere ciò che le stava accadendo ma forse non avrebbe mai pensato che gli atti intimidatori si trasformassero nella furia omicida. Mentre "...