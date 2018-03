L’amministrazione Trump : Europa esclusa per ora dai dazi su acciaio e alluminio : Lo ha annunciato oggi il rappresentante americano Robert Lighthizer, almeno nella fase iniziale la Ue resterà fuori insieme a molti altri partner storici degli Usa

L'amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l'ingerenza alle elezioni del 2016 : L'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all'ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del

Tutti gli "ex" dell'amministrazione Donald Trump : Una manovra politica decisiva per il presidente che si è tolto di torno il direttore che aveva aperto un'inchiesta " tuttora in corso " sui rapporti fra l'entourage di Trump e il Cremlino durante la ...

Usa - Cohn lascia amministrazione Trump : rottura dopo i dazi su acciaio e alluminio. L’ascesa dell’ultraprotezionista Navarro : Gary Cohn, il top advisor economico della Casa Bianca, lascia il suo posto. In una dichiarazione, Cohn non dà alcuna ragione per l’addio e si limita a spiegare che “è stato un onore servire il mio Paese e mettere in atto politiche economiche rivolte alla crescita, in particolare il passaggio della storica riforma delle tasse”. Subito dopo, parlando con il New York Times, Donald Trump ha affermato che “Gary ha fatto uno splendido lavoro… ed è un ...

L'amministrazione Trump raccontata da Michael Wolff : È solito chiedere agli altri: 'sono la persona più famosa al mondo?' Questa è l'unica cosa che gli importa". Se ci sono possibilità che il presidente finisca il suo mandato, Wolff è abbastanza ...

Russiagate : Trump - io perseguitato da amministrazione Obama : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Casa Bianca : il più grande mistero dell’amministrazione Trump è tra Melania e Michelle Obama : Raro è il segreto di Washington che può essere mantenuto a lungo. Eppure, dopo oltre un anno, uno dei più grandi misteri dell’amministrazione Trump, che ha gettato nel panico la first lady uscente, è stato finalmente svelato. Si tratta di una cornice. Questo era il regalo confezionato in una scatola blu di Tiffany & Company che Melania Trump ha regalato ad una disorientata Michelle Obama quando il presidente uscente e la moglie hanno dato il ...

I diritti minacciati dall’amministrazione Trump : Contraccezione, aborto, matrimoni omosessuali sono conquiste costate anni di lotte civili. Ma ora sono messi a rischio da provvedimenti che stanno passando inosservati. Leggi

Davos : al WEF Trump difende le scelte della sua amministrazione : 'Venite in America', è l'appello rivolto dal presidente Usa ai leader del mondo dell'economia e della finanza che partecipano al forum di Davos. 'America first ha chiarito Trump non significa America ...

L'amministrazione Trump non rinnoverà i permessi di soggiorno e di lavoro di circa 200mila salvadoregni colpiti dal terremoto del 2001 : Negli Stati Uniti l'amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di non rinnovare i permessi di soggiorno e di lavoro di circa 200mila cittadini di El Salvador che avevano ottenuto il "Temporary Protected Status" (un tipo di status simile a