“L’altro bio” | straordinario sviluppo dell’agricoltura biodinamica | al via il primo

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ilstudiorealizzato da Coldiretti con i numeri dello, le aziende, i prodotti, le tecniche di coltivazione, le tendenze e il rapporto con i consumatori, verrà diffuso in occasione dell’appuntamento di sabato 24 marzo 2018 a Firenze, alle ore 10, presso la Fortezza da Basso – Teatrino Lorenese, nell’ambito degli incontro di FirenzeBio. Per la prima volta in un farmers’ market di Campagna Amica ci saranno decine di aziende che offriranno i loro prodotti e sveleranno ai consumatori i segreti della tecnicae sarà possibile conoscere le tecniche e vedere gli strumenti che si utilizzano per queste coltivazioni: dalle corna bovine ai preparati speciali per fertilizzare il terreno seguendo le fasi lunari. All’incontro partecipano il Presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo, il Presidente di Coldiretti ...