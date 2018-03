L’aeroporto di Roma-Fiumicino primo al mondo per la capacità di rinnovarsi : (Foto: skytraxratings.com) L’aeroporto di Roma-Fiumicino, Leonardo da Vinci, si aggiudica due riconoscimenti da Skytrax e da Airport Council International (Aci) per i miglioramenti e la qualità dei servizi erogati. Skytrax, società internazionale di rating del settore aeroportuale, conferisce ogni anno, a uno tra i 550 scali internazionali, il riconoscimento World’s Most Improved Airport, assegnato alla struttura che ha attuato il più ...

Denunciati 4 passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino : Roma – Denunciati 4 passeggeri sorpresi a rubare in aeroporto Roma – Due cittadini italiani, di 46 e 32 anni. Un serbo di 41 anni.... L'articolo Denunciati 4 passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino proviene da Roma Daily News.

GELICIDIO E MALTEMPO - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Nuovo presidente aeroporto Giovanni Pellizzeri annuncia ritorno voli Aosta-Roma : La notizia era nell'aria da tempo e oggi ha trovato conferma ufficiale. Il giornalista Giovanni Pellizzeri, 37 anni, di Saint-Christophe, è il Nuovo presidente di Avda, società di gestione dell'...