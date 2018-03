La strana storia del Warfarin | uno dei farmaci più usati di sempre

wired

(Di giovedì 22 marzo 2018) Cos’hanno in comune sangue, mucche e ratti? Il filo rosso che li unisce si chiamaed è uno dei trattamenti più utilizzati per la salute del nostro sistema cardiocircolatorio. In particolare, per la prevenzione di ictus, disturbi cardiaci e la formazione di trombi nei vasi sanguigni. Lache ha portato alla sua scoperta e al suo utilizzo è a dir poco stravagante e ha inizio con lamalattia di una mandria di mucche statunitensi fino allo sviluppo di un vero e proprio farmaco, passando attraverso la formulazione di un veleno per topi. E ha come protagonisti scienziati, ma anche un coraggioso allevatore, capace all’epoca di attirare la loro attenzione. La simpatica animazione che vi riportiamo riassume il lungo racconto ed è appena stata diffusa da Nature, assieme a una timeline interattiva. Ti è piaciuto? Guarda anche come potrebbero funzionare iin qr. The ...