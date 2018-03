La strana storia del Warfarin - uno dei farmaci più usati di sempre : Cos’hanno in comune sangue, mucche e ratti? Il filo rosso che li unisce si chiama Warfarin ed è uno dei trattamenti più utilizzati per la salute del nostro sistema cardiocircolatorio. In particolare, per la prevenzione di ictus, disturbi cardiaci e la formazione di trombi nei vasi sanguigni. La storia che ha portato alla sua scoperta e al suo utilizzo è a dir poco stravagante e ha inizio con la strana malattia di una mandria di mucche ...