La squadra più ' pericolosa' fuori dal campo

Napoli. Sarri : “Alla mia squadra non posso chiedere di più” : A Maurizio Sarri è stato assegnato il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Per il tecnico del Napoli è stata l’occasione

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

Barcellona - Messi : “gioco di più per la squadra - sono meno egoista” : “Che facevo prima che non faccio ora e cosa faccio ora che non facevo prima? Prima prendevo la palla e facevo la mia giocata, ora cerco di giocare piu’ per la squadra”. meno egoista e piu’ al servizio del gruppo, e’ in questo che Lionel Messi – intervistato da America Tv – ritiene di essere cambiato negli ultimi anni. “Cerco di avere di piu’ la palla fra i piedi ma non per segnare o per ...

NBA - luci e ombre dei Denver Nuggets - la squadra più altalenante della lega : Nella tonnara della Western Conference, ognuna delle squadre in corsa per fare i playoff hanno i loro problemi. Ci sono squadre che hanno iniziato la stagione con grossi punti interrogativi sul ...

Sarri : 'Il Napoli non è la squadra più forte e più ricca d'Italia - non siamo obbligati a vincere lo scudetto' : Intervistato da Premium Sport, Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede se sia tramontato il sogno tricolore, adesso che la Juve è a +1 e con una partita da recuperare. 'Abbiamo fatto una buona ...

Calcio femminile : l’Italia è una squadra più competitiva. La sfida contro il Belgio dirà la verità : Il primato del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 ed il secondo posto nella Cyprus Cup 2018 (miglior piazzamento mai ottenuto) non sono risultati casuali. La Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini è una squadra più competitiva rispetto al passato. Il campo lo ha detto piuttosto chiaramente. Questa compagine, da quando ha avuto inizio il nuovo corso con il tecnico ex Brescia in panchina, ha trovato ...

Benatia : "La mia Juve rimane la squadra più forte. Sogno il gol nel derby" : Intervista al difensore bianconero: 'Napoli bello, noi solidi. Ero un ragazzo difficile, il calcio mi ha cambiato' Medhi Benatia, è il miglior momento della sua carriera? «Ho ritrovato la piena forma ...

Il Manchester City attuale è la squadra costata di più nella storia : 878 milioni di euro : Costo rose attuali club europei, il Manchester City è la squadra con la rosa costata di più nella storia. Juventus settima, Milan fuori dalla top 10. L'articolo Il Manchester City attuale è la squadra costata di più nella storia: 878 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Manolas : 'squadra di valore - meritiamo di più. Vinciamo col Benevento e torniamo in alto' : Una fiducia ritrovata dopo la vittoria dell'ultimo turno in trasferta contro l'Hellas Verona e tanta voglia di continuare sulla strada tracciata al Bentegodi per riprendere il cammino interrotto nelle ...

Mai più una squadra alla Ventura... : Alessandro Costacurta, sub-commissario della federcalcio con delega alle squadre nazionali, ha concesso la prima esclusiva della sua nuova carriera da dirigente a Sky, il suo datore di lavoro fino a qualche giorno fa. Inevitabile diranno in tanti, discutibile nella forma penseranno in pochi. È la sostanza delle sue dichiarazioni che conta. La più importante, naturalmente, sulla scelta del prossimo Ct anticipata da un incoraggiamento riservato a ...

Napoli - il mercato è stato un successo : ecco perchè adesso la squadra di Sarri è ancora più forte : Il calciomercato si è concluso, è stata una finestra invernale che non ha regalato particolari emozioni, solo alcune trattative che sono andate in porto ma che hanno rinforzato le medie squadre oppure quelle in lotta per la salvezza. Qualcosa ha fatto l’Inter che però non può andare oltre una qualificazione in Champions League, la Roma addirittura sembra essersi indebolita, la Juventus non ha fatto nulla mentre la Lazio ha potuto contare ...

Zeman : 'Il Pescara ora è più squadra' : Esame di laurea per il Pescara di scena domani pomeriggio alle 15 in casa della capolista Frosinone. 'Il Frosinone è la formazione migliore del campionato - ha detto il tecnico degli abruzzesi Zdenek ...