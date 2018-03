La serie di The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie

The Banner Saga 3 approderà su Switch in estate - i primi due episodi della serie arriveranno a breve : Conosciuto per il suo avvincente mix di strategia, gioco di ruolo e un ambiente lussureggiante ispirato alla mitologia nordica, The Banner Saga 3 è destinato a chiudere l'acclamata trilogia entro la fine dell'anno, e ora i possessori di Nintendo Switch potranno sperimentare anche gli altri titoli della serie nei prossimi mesi in una volta sola.Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato che The Banner Saga 3 arriverà su ...

Meghan Markle e il principe Harry : grandi fan di The Crown - la serie tv sulla famiglia reale : Sembra che tra i numerosi fan di The Crown , la serie tv che racconta le vicende del regno di Elisabetta II d'Inghilterra, ci sia anche qualche membro della Royal Family: il principe Harry e Meghan ...

serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : decide un rigore di Thereau al 94' : VAR protagonista con due rigori assegnati e uno tolto ai viola. Per i granata, in gol con Belotti, quarta sconfitta di fila

Santo Versace sulla serie tv The Assassination of Gianni Versace : 'Una porcheria - piena di falsità' : Lo sfogo. 'Se mi piace la serie tv The Assassination of Gianni Versace ? È una porcheria illustrata che non riguarda neanche Gianni Versace, è piena di falsità, stupidità. È una serie fatta sul signor ...

Ufficiali le date dei finali di stagione di Arrow 6 - The Flash 4 - Riverdale 2 e le altre serie The CW : la programmazione completa : Anche per quest'anno il momento che tutti odiano sta per arrivare: The CW ha reso note le date dei finali di stagione delle sue serie a cominciare proprio da Arrow 6, The Flash 4 e Riverdale 2 e lasciando da parte quelle che prenderanno il via in primavera, ovvero The Originals e Supergirl 3 (che tornerà dopo la pausa). Gli intensi mesi in compagnia delle serie tv più amate stanno per terminare e mentre la programmazione italiana inizia ...

THE X-FILES - La serie culto con protagonisti Mulder e Scully è arrivata alla fine : L'undicesima stagione della serie culto degli anni '90 è arrivata alla conclusione. Mercoledì prossimo la Fox trasmetterà la decima e ultima puntata della stagione che dovrebbe essere anche l'ultima della serie. Nell'epidodio intitolato "My Struggle IV" Mulder e Scully si confronteranno nuovamente con il figlio. I due agenti si mettono sulle tracce del ragazzo dato in adozione quando era piccolo. Nel frattempo l'Uomo che Fuma ...

THE X-FILES - La serie culto con protagonisti Mulder e Scullu è arrivata alla fine : L'undicesima stagione della serie culto degli anni '90 è arrivata alla conclusione. Mercoledì prossimo la Fox trasmetterà la decima e ultima puntata della stagione che dovrebbe essere anche l'ultima della serie. Nell'epidodio intitolato "My Struggle IV" Mulder e Scully si confronteranno nuovamente con il figlio. I due agenti si mettono sulle tracce del ragazzo dato in adozione quando era piccolo. Nel frattempo l'Uomo che Fuma ...

"The Crown" - Claire Foy - regina della serie Netflix - pagata meno del principe Filippo : Lo scandalo a corte questa volta non è una messinscena. Claire Foy - protagonista della serie Netflix "The Crown, nella quale interpreta la regina Elisabetta - viene pagata meno del collega Matt Smith, che veste i panni del consorte, il principe Filippo. La notizia ha generato scalpore e critiche, soprattutto in seguito alle recenti denunce sulle differenze di stipendio tra uomini e donne nel mondo di Hollywood. Netflix, però, ...

Stephen Hawking morto - il cordoglio sui social network. Dalla Nasa alla serie The Big Bang Theory : “Hai ispirato il mondo” : Stephen Hawking è scomparso a 76 anni. Non era solo uno scienziato, ma un’icona. Colpito appena ventenne Dalla Sla, gli erano stati dati due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Sui social il cordoglio di tanti scienziati, tanti attori e attrici, ma anche tante persone comuni che seguivano ...

È morto Stephen Hawking : il cast di The Big Bang Theory omaggia il fisico guest star nella serie : Il mondo della scienza, e non solo, è in lutto: è morto Stephen Hawking. L'astrofisico, cosmologo e fisico teorico ci ha lasciato all'età di 76 anni. La notizia è stata data dal portavoce della famiglia. Nato a Oxford l'8 gennaio del 1942, era noto sopratutto per i suoi studi sui buchi neri, sull'origine dell'universo e sulla cosmologia quantistica. Da giovane gli è stata diagnosticata la SLA, malattia degenerativa che gli compromette movimento ...

The Grand Tour a rischio - Amazon potrebbe chiudere la serie Tv più famosa" : E a nulla è servito trasformare lo show da itinerante in giro per il mondo , da qui il nome, , in un evento stanziale, con la tenda piantata sempre nello stesso posto, in Inghilterra. I giornali ...

serie TV cancellate e rinnovate nel 2018 : le novità su Jane the Virgin - Gotham e The Exorcist : Il tempo stringe e prossimamente avremo a che fare con le Serie tv cancellate e rinnovate nel 2018. Il mese di maggio è solitamente dedicato agli Upfronts con gli annunci ufficiali da parte delle reti in materia ma sicuramente le novità inizieranno ad arrivare anche in queste settimane soprattutto per le Serie che sono già andate in onda o che sono vicine ai finali di stagione. La prima novità riguarda Jane The Virgin. A quanto pare per la ...

The Witcher la serie TV Netflix : Mark Hamill come possibile Vesemir? : come riportato da Gaming Bolt, Mark Hamill ha dato il suo parere sulla sua partecipazione nel ruolo di Vesemir nella prossima serie tv Netflix dedicata a The Witcher.La showrunner Lauren S. Hissrich nei giorni scorsi tramite Twitter ha fornito diversi dettagli sui personaggi principali che andranno a formare il cast della serie televisiva, tra cui anche Vesemir, il saggio mentore dello Strigo Geralt.Tra i vari botta e risposta su Twitter un ...

Matt Davis nello spin off di The Originals con Danielle Rose Russell : tutti i dettagli sulla serie Hope-centrica : A quanto pare Julie Plec non vuole proprio mollare i suoi Originali e porterà con sé anche Matt Davis nello spin off di The Originals già annunciato nelle scorse settimane. La storia dei Mikaelson si concluderà proprio nel finale di The Originals 5 in onda in primavera ma proprio il gran finale, l'episodio numero 13, potrebbe regalare al suo pubblico un vero e proprio colpo di scena che lascerà socchiusa la porta proprio al suo spin off. A ...