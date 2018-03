La Regina Elisabetta contro Camilla | È una donna malvagia

Shawn Mendes canterà alla festa di compleanno della Regina Elisabetta : Il prossimo mese la Regina Elisabetta II spegnerà ben 92 candeline. via GIPHY In occasione di questo importantissimo compleanno verrà organizzato un grande party alla Royal Albert Hall di Londra domenica 22 aprile. Alle celebrazioni si unirà anche una delle tue pop star preferite: Shawn Mendes! Oltre a Shawn, canteranno davanti alla Regina Elisabetta e a tutti suoi ospiti anche Shaggy, Tom Jones, Kylie Minogue, Anne-Marie e Craig David. [arc ...

Le scarpe trendy della Regina Elisabetta : Chiedetelo a 100 fashion addicted, e in 99 vi risponderanno all’unisono: il morsetto dorato di Gucci. La domanda: qual è il dettaglio più desiderato, ambito e idolatrato dalle vere maniache di calzature negli ultimissimi anni? Tutto merito di Alessandro Michele, direttore creativo della griffe fiorentina dal 2015, baciata da un rinnovato successo grazie all’estro multiforme del designer e alle sue intuizioni eccentriche e sempre ...

Ringo Starr - l'ex Beatles è diventato cavaliere della Regina Elisabetta : Ringo Starr è diventato Sir, cavaliere della Regina Elisabetta II. Oggi la cerimonia: l' ex Beatles è stato insignito dal principe William. Sorridente e orgoglioso il batterista si è presentato al ...

Londra - Ringo Starr cavaliere della Regina Elisabetta : Ringo Starr è diventato Sir, cavaliere della Regina Elisabetta II. Oggi la cerimonia: l'ex Beatles è stato insignito dal principe William. Sorridente e orgoglioso il batterista si è presentato al ...

La Regina Elisabetta nega un cane al bambino - Giancarlo Magalli glielo regala : Ricordate la storia del bimbo di Goito, in provincia di Mantova, che aveva chiesto in dono alla regina Elisabetta uno dei suoi cani Corgi , ricevendo però un netto rifiuto? Ebbene, quella storia ...

Royal Wedding - arriva il consenso ufficiale della Regina Elisabetta - : In una lettera inviata al Consiglio privato di Sua Maestà, la sovrana ha espresso la sua personale approvazione al matrimonio tra Meghan Markle e Harry, "il suo amato nipote"

Meghan Markle : c’è una grossa differenza nella benedizione della Regina Elisabetta - rispetto a quella per Kate Middleton : Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale della regina Elisabetta. [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi la ...

Harry e Meghan Markle/ La Regina Elisabetta approva il matrimonio : ha dato il consenso ufficiale : Harry e Meghan Markle: la Regina Elisabetta approva il matrimonio, ha dato il consenso ufficiale. Le ultime notizie sul nullaosta alle nozze reali dell'anziana monarca(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Netflix - la Regina Elisabetta di The Crown - Claire Foy - è pagata meno del principe Filippo-Matt Smith : Può mai sua maestà la regina Elisabetta II essere pagata meno del marito, il principe Filippo? A Buckingham Palace sarebbe un’eresia. Eppure è quanto accade a Claire Foy, l’attrice protagonista di The Crown, la serie di Netflix che racconta la vita della sovrana britannica. Parola del magazine Variety che rivela le disparità di compensi tra lei e Matt Smith, l’interprete del principe Filippo, e punta il dito contro la società ...

The Crown : la Regina Elisabetta pagata meno del Principe Filippo : «Nessuno può guadagnare più della Regina» dice Suzanne Mackie, direttore creativo di Left Bank, che produce The Crown. Eppure pare proprio che Claire Foy, protagonista dell’amata serie tv Netflix dedicata alla Regina Elisabetta, abbia percepito un compenso inferiore rispetto a quello del collega Matt Smith che interpreta il Principe Filippo. Si parla di 40.000 dollari a puntata per lei, mentre la cifra di lui non è stata resa nota ...

Liam Payne ha cantato una canzone di John Mayer per la Regina Elisabetta : Il 12 marzo Liam Payne si è esibito di fronte alla famiglia reale inglese nella Westminster Abbey di Londra durante l’evento annuale Commonwealth Service. via GIPHY Per questa speciale ospitata Liam ha scelto di cantare una famosa canzone di un collega: stiamo parlando di “Waiting On The World To Change” di John Mayer (nonché storico ex di Katy Perry). Nel video qui sotto condiviso dal profilo Twitter della famiglia reale puoi ...

Video dell’esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta - l’omaggio a John Mayer ha commosso la famiglia reale : L'esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta: lunedì 12 marzo si è tenuto nell'Abbazia di Westminster Abbey di Londra l'evento annuale Commonwealth Service. Il cantante è stato ospite dell'importante manifestazione inglese, che ogni anno celebra l'impegno eterno del Commonwealth: la cerimonia è accompagnata da eventi culturali, in compagnia di grandi ospiti. Quest'anno, la famiglia reale ha invitato anche Liam Payne, ad esibirsi nella ...

Meghan Markle alla prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta : Debutto in grande stile per la bella Meghan Markle accanto alla regina d’Inghilterra. La fidanzata del principe Harry ha partecipato per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza di Elisabetta II, una commemorazione organizzata per la...

Che padrona di casa la Regina Elisabetta : Metti una sera a cena dalla Regina. Elisabetta II ha invitato al Castello di Windsor per un dinner Aga Khan, e le principesse Salwa Aga Khan e Zahra Aga Khan, per celebrare il «Diamond Jubilee» del principe saudita come 49esimo imam dei musulmani Ismailiti Nizariti. Presenti anche l’erede al trono Carlo, la moglie Camilla e la principessa Anna. Assente (giustificato) il principe Filippo, che lo scorso anno all’età di 96 anni ha ...