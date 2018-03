huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La rabbia di Tiziano Renzi: 'Adesso basta, non risposto più ai giudici. Mi processino' - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: La rabbia di Tiziano Renzi: 'Adesso basta, non risposto più ai giudici. Mi processino' - a_m_295 : RT @HuffPostItalia: La rabbia di Tiziano Renzi: 'Adesso basta, non risposto più ai giudici. Mi processino' -

(Di giovedì 22 marzo 2018) "Da ora in poi mi avvalgo della facoltà di non rispondere,processatemi ovunque".dirama una nota tramite il suo legale Federico Bagattini nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sentito dai magistrati di Firenze per l'inchiesta che lo vede indagato, assieme alla moglie, per false fatturazioni."Da quattro anni - recita il testo - la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta. Dopo anni di onorata carriera, senza alcun procedimento penale mai aperto in tutta la mia vita nei miei confronti, mi sono trovato improvvisamente sotto indagine in più procure d'Italia per svariati motivi. All'improvviso e del tutto casualmente dal 2014 la nostra vita è stata totalmente rivoluzionata: da cittadino modello a pluriindagato cui dedicare pagine e pagine sui giornali. Alla veneranda età di 67 anni confesso la mia stanchezza. ...