La Procura chiede 2 turni di squalifica per la Lazio

Anna Frank - la Procura chiede due turni a porte chiuse per la Lazio : 'Abbiamo discusso, la Procura ha insistito sulla richiesta di sanzione di 2 giornate stop del campo porte chiuse. Noi abbiamo replicato ampiamente sotto il profilo giuridico, perché sotto quello ...

Omicidio Marco Vannini : la Procura chiede condanna per tutta la famiglia Ciontoli : Chieste cinque condanne per la morte di Marco Vannini, 21 anni, avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del giovane. Davanti ai giudici della prima Corte d'Assise di Roma, il pm Alessandra D'Amore ha sollecitato una pena a 21 anni di carcere per il capofamiglia Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare.Chiesti 14 anni per la moglie Maria Pezzillo e i ...

Giallo dei 25mila euro - Procura chiede proroga delle indagini - AostaOggi.IT : I contanti furono trovati nell'ufficio del presidente della Regione AOSTA. La procura di Aosta ha chiesto la proroga delle indagini sul Giallo dei 25.000 euro trovati nella scrivania dell'ufficio del ...

Corea del Sud : Procura chiede l'arresto dell'ex presidente Lee : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Morte Mariam : vertice in Procura di Roma per chiedere ad autorità inglesi acquisizione atti : La magistratura italiana ha aperto un fascicolo: si ipotizza il reato di omicidio. La 18enne italo-egiziana è stata picchiata da una baby-gang di ragazzine inglesi nel centro di Nottingham e morta ...

Processo per l'alluvione di Olbia : la Procura chiede di andare in appello : La Procura contro la prima sentenza di assoluzione. Non è d'accordo che quell'evento calamitoso fosse 'imprevedibile ed eccezionale'. Ovvero, che davvero non si potesse fare niente per evitare gli ...

Doping - ascoltato per 30 minuti De Vrij : la Procura chiede altri accertamenti : TORINO - La procura antiDoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani procederà con ulteriori accertamenti sulla vicenda di Stefan de Vrij. Lo ha stabilito la stessa procura, secondo quanto si ...

Gela : lesioni operaio impianto Gpl - Procura chiede processo per medico e funzionari : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - La Procura di Gela (Caltanissetta) ha chiesto il rinvio a giudizio per il responsabile imbottigliamento Gpl di raffineria di Gela Spa, dei tecnici addetti all'imbottigliamento Gpl di Ra.Ge. Spa, e nei confronti del medico di servizio della società. Gli indagati sono ac

Biagio Izzo - la Procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...

Astori - la Fiorentina chiede di partecipare all'autopsia. La Procura dice no - ecco perché : di Redazione Sport La Fiorentina ha chiesto questa mattina di poter partecipare, con la nomina di un proprio consulente, all' autopsia sul capitano Davide Astori , deceduto nella notte tra sabato e domenica, nella ...

Popolare di Vicenza - la Procura chiede stato di insolvenza della banca : La procura di Vicenza chiede al Tribunale di dichiarare l'insolvenza di banca Popolare di Vicenza. La domanda, in preparazione da settimane ad opera del pool di magistrati che segue la vicenda ...

Fabrizio Corona - foto su social : la Procura chiede che torni in carcere : Fabrizio Corona, foto su social: la procura chiede che torni in carcere L’ex agente fotografico, dopo essere uscito di prigione, ha violato le prescrizioni dell’affidamento postando contenuti sulle sue pagine Facebook e Instagram Continua a leggere L'articolo Fabrizio Corona, foto su social: la procura chiede che torni in carcere è su NewsGo.