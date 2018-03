La più grande megalopoli al mondo | ecco Tokyo vista dallo spazio FOTO

De Luca : 'Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia' : 'A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo 'Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì', non c'è più agibilità democratica, e il Pd ...

Enel inaugura il più grande impianto solare fotovoltaico del Perù : Teleborsa, - Enel , attraverso la controllata peruviana per le rinnovabili Enel Green Power Peru , ha avviato l'esercizio dell'impianto solare fotovoltaico da 180 MW1 Rubi , il più grande di questo ...

Francesco Gabbani : «Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione» : Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record, Francesco Gabbani è ora impegnato con la stesura del suo nuovo album in studio. Ma la voglia del palco e del pubblico è tanta: ecco quindi che, a sorpresa arriva l’annuncio di un mini-tour estivo (Luglio e Agosto), che lo vedrà esibirsi in straordinarie location all’aperto. La scelta di ambientazioni suggestive creerà indimenticabili ...

Astronomia : creata la più grande simulazione esistente della formazione di nuove galassie : Come si è accesa la prima stella nel cielo? Questa domanda ha affascinato da sempre gli astronomi, e nel corso degli anni si sono sviluppate diverse teorie sulla formazione stellare. Un problema ancora difficile da risolvere riguarda però il ‘quadro completo’: dalla nostra posizione, immersi nella Via Lattea, è infatti difficile ottenere una visione ampia della nascita delle nuove stelle. Per questo esistono i modelli informatici, simulazioni ...

Fico Eataly World - 350mila visitatori in un mese per il Parco agroalimentare italiano più grande del mondo : Nato per raccontare al mondo l' eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese, Fico offre tutta la meraviglia della biodiversità ...

FABRI FIBRA : ritorna live dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

Speciale energia : a Dubai il più grande impianto solare al mondo realizzato su unico sito : Dubai, 20 mar 14:45 - , Agenzia Nova, - L'emirato di Dubai realizzerà il più grande impianto al mondo di energia solare realizzato su un unico sito. Nella giornata di ieri, 19... , Res,

“Grazie!”. Il grande gesto di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Unite più che mai nella lotta contro il cancro del piccolo Giacomo Corradi : le foto delle showgirl incassano migliaia di like : “Mio figlio Giacomo non ha la leucemia, ha un altro tipo di tumore”, Con queste parole Elena Santarelli aveva svelato la natura del male del figlio, nato dall’amore con l’ex calciatore Bernardo Corradi. “La nostra battaglia continua e procede con la massima positività, Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza!” aveva scritto su Instagram, ...

Marte : gli oceani nati prima del previsto - insieme al più grande complesso vulcanico del sistema solare : Secondo uno studio di ricercatori dell’Università della California, pubblicato su Nature, gli oceani che un tempo esistevano sul Pianeta Rosso potrebbero essersi formati centinaia di milioni di anni prima di quanto ritenuto finora, insieme al più grande complesso vulcanico del sistema solare, Tharsis, che si estende per 5mila km sulla superficie di Marte. Le eruzioni potrebbero avere avuto un ruolo nella formazione degli oceani e reso ...

Mamma che #Riccanza - Katia Pedrotti : “Non rifarei più il Grande Fratello” : Katia Pedrotti, una delle quattro protagoniste del del docu-reality Mamma che #Riccanza in onda ogni martedì alle 22.50 su MTV, parla del programma e del Grande Fratello.

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)