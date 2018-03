La nuova sfida del ' Beliveat' al Pigneto a Roma

Lexus UX - nuova sfida nel segmento Urban Suv : Lexus UX, nuova sfida nel segmento Urban Suv Lexus entra nel segmento dei Suv Urbani compatti con UX, in Italia nel 2019 Continua a leggere L'articolo Lexus UX, nuova sfida nel segmento Urban Suv proviene da NewsGo.

Tamara Lunger e una nuova sfida lungo le Alpi : BOLZANO . Tamara Lunger assieme ad altri sei Alpinisti percorrerà a piedi e con gli sci le Alpi affrontando 1.917 chilometri e 85.000 metri di dislivello. Da quasi 50 anni nessuno ha più compiuto l'...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Video - la nuova sfida dopo il successo (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Giustizia - parte da Napoli la sfida per una nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...

Dybala - siamo pronti per una nuova sfida : ANSA, - TORINO, 16 MAR - Dybala, decisivo con la doppietta al Barcellona nei quarti di Champions dell'anno scorso, si sente galvanizzato dalla rivincita contro il Real. "siamo pronti per una nuova ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video e Tv8 - prove libere FP1 live : nuova sfida tra Dovizioso e Marquez? : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Qatar 2018 Losail: cronaca e tempi delle prime due sessioni del weekend e della stagione (oggi venerdì 16 marzo)(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:35:00 GMT)

MotoGp Yamaha - Rossi : «Sono pronto per questa nuova sfida» : ROMA - Soddisfatto e fiducioso in vista di questo nuovo biennio in sella a una Yamaha Rossi ha dichiarato attraverso il sito del team: 'Quando ho firmato il mio ultimo contratto con Yamaha, a marzo ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'nuova sfida essere competitivi fino a 40 anni' : 'essere competitivi fino a 40 anni: è una sfida difficile ma sono pronto. Le motivazioni non mi mancano e per che ho firmato per altri due anni'. Così Valentino Rossi dopo la firma biennale con la ...

A Orlando nuova sfida tra big : A Orlando l'ex numero uno al mondo manca ormai dal 2013, anno della sua ultima apparizione. Con il primo titolo conquistato in Florida nel 2000.

MotoGp Honda - la nuova sfida di Crutchlow e Nakagami : TORINO - Nella stagione ormai alle porte una delle squadra da tenere d'occhio è senza dubbio quella gestita d Lucio Cecchinello, ovvero il Team LCR Honda che schiera uno dei piloti di maggiore ...

Tirreno-Adriatico - Roglic vince la terza tappa. Thomas è la nuova maglia azzurra. Domani sfida tra i big per l'arrivo in salita : Splendida vittoria per sloveno della Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, che con un attacco incredibile a un chilometro dal finale, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 239 chilometri da ...

Cake Star / Anticipazioni 9 marzo : Katia Follesa e Damiano Carrara a Verona per la nuova sfida : La sfida dei dolci di Cake Star questa sera si sposta a Verona, dove tre pasticcerie si metteranno in gioco per conquiStare… (Anticipazioni 9 marzo)(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:00:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Anticipazioni e news : Gessica Notaro si prepara alla nuova sfida : BallaNDO con le STELLE 2018, Anticipazioni e cast in attesa del debutto del prossimo sabato sera: Cesare Bocci si confessa con le prime dichiarazioni in attesa della prima puntata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:19:00 GMT)