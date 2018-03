La morte dell' ultimo rinoceronte bianco è una pessima notizia per l' umanità

morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Requiem - un canto di morte per la miglior serie horror della BBC : Esiste qualcosa di più fastidioso della paura ed è l’inquietudine costante. Non è facile per una serie tv mantenere nello spettatore una continua sensazione di ansia e apprensione, eppure Requiem ci riesce senza alcuna forzatura. La serie tv, prodotta dalla BBC e disponibile in Italia su Netflix dal 23 marzo, è indubbiamente uno dei titoli più interessanti di questa stagione. Bastano 15 minuti per sconvolgere la vita della protagonista, Matilda ...

Le tendenze suicide di Demi Lovato - l’autolesionismo e il fascino della morte : “La prima volta avevo 7 anni” (video) : Le tendenze suicide di Demi Lovato sono state oggetto di una nuova, intensa intervista che la cantante ha rilasciato a Entertainment Tonight. Impegnata in un progetto filantropico di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale, Demi Lovato ha parlato dei suoi problemi e ha fatto una pesante rivelazione, spiegando di aver avuto tendenze al suicidio sin da bambina. Attirata dalla morte come risoluzione di ogni problema, la cantante ha ...

Stone Temples Pilots - il nuovo album della band che sconfigge la morte : Sopravvivere al proprio frontman rappresenta un compito arduo quanto il più delle volte inutile. Gli Stone Temple Pilots come molti di noi li hanno apprezzati, ad esempio, sono finiti forse ben prima della scomparsa del camaleontico Scott Weiland – stroncato nel 2015 da un’overdose causata da un mix di droghe e alcool -, smarrendosi dopo il loro ultimo album veramente ispirato. N° 4, per essere precisi, uscito nel 1999. Nel mezzo, ...

Barbara D'Urso - il segreto dietro la macchina della verità : 'Trauma da bambina mai rimosso - la morte di mia mamma' : 'Capisco subito se un ospite mente'. Barbara D'Urso , intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni , spiega il segreto dietro la macchina della verità che ha regalato a Domenica Live picchi di oltre 5mila ...

La tragica morte dell'acrobata del Cirque du Soleil. Le immagini dell'incidente mortale : Altri due spettacoli previsti a Tampa sono stati cancellati, mentre la compagnia de le Cirque du Soleil assicura la massima collaborazione alle autorità che indagano sulle circostanze dell'incidente. ...

Migranti - il sequestro della Open Arms. L'equipaggio ai pm : "I libici ci hanno minacciato di morte" : Il provvedimento non è stato tradotto. Informato il console spagnolo. L'ong: "Impedire il salvataggio dei rifugiati è contro le regole Onu"

Stephen Hawking - l'utlimo studio due settimane prima della morte : ha predetto la fine del mondo : Stephen Hawking è morto lo scorso mercoledì: solo due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli scienziati potrebbero rilevare le prove di un altro universo. La Teoria del tutto: 7 cose da sapere su Stephen Hawking Il professor Hawking è morto mercoledì all'età di 76 anni ...

Roma. Stasera Le Iene si occuperanno della morte di Mariam Moustafa : La morte di Mariam Moustafa sarà al centro della trasmissione Le Iene in onda questa sera su Italia 1. Il

Napoli - guardia giurata bastonata a morte/ Tre minorenni arrestati : l'aggressione alla stazione della metro : Napoli, fermati tre minorenni: hanno bastonato a morte una guardia giurata. Sono stati fermati nelle scorse ore tre giovanissimi, accusati di aver ammazzato una guardia alla metro(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Cisterna di Latina : Alessia e Martina Capasso sono morte subito dopo il ferimento della madre : Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una conferenza stampa, ribadisce che le due piccole vittime della strage di Cisterna sono state uccise dal padre, Luigi Capasso, appena l'uomo è entrato ...