La memoria storica dei Ramones

I pericoli della propaganda razzista in un paese senza memoria storica : Sono appena rientrata dal Bangladesh da una nuova trasferta sul campo con la missione Moas Italia per portare aiuto alla comunità Rohingya e rimango colpita dal clima di odio ed esasperazione che dilaga nel nostro paese. Ho appreso dai media della morte di Pamela Mastropietro e, come temevo, l'episodio è diventato un pretesto per fomentare odio e razzismo, invece di suscitare una riflessione sulla realtà effettiva di quanto ...