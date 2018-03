huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'La Lega ci ha traditi'. L'ira di Di Maio e i suoi: 'Non possiamo legittimare Berlusconi, ha perso le elezioni' https:/… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'La Lega ci ha traditi'. L'ira di Di Maio e i suoi: 'Non possiamo legittimare Berlusconi, ha perso le elezioni' https:/… - thexeon : 'La Lega ci ha traditi'. L'ira di Di Maio e i suoi: 'Non possiamo legittimare… - HuffPostItalia : 'La Lega ci ha traditi'. L'ira di Di Maio e i suoi: 'Non possiamo legittimare Berlusconi, ha perso le elezioni' -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il Movimento 5 Stelle si ritrova spiazzato. L'aria che tira è pessima: "Laci ha". È con il Carroccio infatti che, fino a mercoledì mattina, Luigi Diriteneva di aver chiuso un accordo per spartirsi le presidenze di Camera e Senato. Ma la proposta unitaria del centrodestra e l'insistenza con cui Forza Italia, con l'appoggio del Carroccio, sostiene il nome di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama ha mandato in tilt i pentastellati durante l'incontro con gli altri partiti. Tuttavia un punto fermo c'è: "Con Silvio Berlusconi non parliamo", va ripetendo il capogruppo Danilo Toninelli reduce dal confronto.Due ore di vertice nel quartier generale grillino tra Luigi Die ifedelissimi sono servite a decidere la strategia e fare i conti con un asse, quello M5s-sulle presidenze delle Camere, che non c'è più. Il ...