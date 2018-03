La guerra dei dazi gela le Borse A Milano banche giù

Sicilia - la guerra dell’Ars a Cantone : “Noi autonomi. Qui Anac non vale”. Ma pubblica gli stipendi dei superdirigenti : L’autorità Anticorruzione chiede piiù trasparenza all’Assemblea regionale Siciliana. Dal parlamento dell’isola, però, non sono d’accordo: in Sicilia c’è l’autonomia e i poteri dell’Anac non valgono. È solo l’ultimo atto della guerra in corso tra Palazzo dei Normanni e l’Authority di Raffaele Cantone. Una battaglia a colpi di carta bollata raccontata sull’edizione palermitana di ...

La guerra dei libri sul coniglio di Mike Pence : La figlia e la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti hanno pubblicato un libro per bambini sul loro coniglio: il comico John Oliver ne ha commissionato una parodia, che su Amazon va più forte The post La guerra dei libri sul coniglio di Mike Pence appeared first on Il Post.

Lo Squadrone : su Rai2 la guerra anti-crimine dei Cacciatori di Calabria : Cacciatori di Calabria (repertorio) Lunghe ore di appostamenti e di silenzioso controllo, in attesa che i criminali facciano un passo falso. Poi l’azione. E che azione: dal 1991, anno del loro ingresso in servizio, gli uomini dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria hanno eseguito oltre 8000 arresti, catturato 282 latitanti di ‘ndrangheta, scovato oltre 400 bunker. Numeri da brivido, propri di una guerra che è ...

L'accoglienza dei migranti minaccia la stagione balneare italiana - albergatori sul piede di guerra : Il business delL'accoglienza rischia di mettere in ginocchio il turismo. E' questo il grido degli albergatori del Riminese che accusano di quanto sta accadendo la politica, ma soprattutto i colleghi ...

Il Teatro Boni chiude la stagione con 'Le guerre dall'obiettivo. Le esperienze dei reporter di guerra' : ACQUAPENDENTE Ultimo appuntamento con la stagione 2017-2018 del Teatro Boni di Acquapendente , diretta da Sandro Nardi . Dopo un programma molto intenso di spettacoli, che ha visto ancora una volta susseguirsi sul palcoscenico aquesiano grandi nomi del Teatro e della musica, sabato 24 marzo alle 21 è previsto un appuntamento molto particolare. Si tratta ...

Al Teatro Boni - le esperienze dei reporter di guerra : Ultimo appuntamento con la stagione 2017-2018 del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi. Dopo un programma molto intenso di spettacoli, che ha visto ancora una volta susseguirsi sul palcoscenico aquesiano grandi nomi del Teatro e della musica, sabato 24 marzo 2018 alle ore 21 è previsto un appuntamento molto particolare. ...

Lazio - protesta dei tifosi in FIGC : “O rispetto o guerra!” [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

Lazio - sit-in dei tifosi sotto la Figc contro gli arbitri : 'Rispetto o guerra' : Come nel 2000. I tifosi della Lazio scendono in piazza contro gli innumerevoli torti arbitrali subiti in questa stagione. 'Eccoci qua come 18 anni fa... Rispetto o guerra' questo lo striscione esposto ...

Trump alza l'asticella nella guerra dei dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

Casa Bianca smorza le tensioni della guerra dei dazi : ... tra gli ultimi quelli del numero uno del FMI , Christine Lagarde , che ha dichiarato che "ledere il commercio fa male all'economia e alle persone". Parlando di Trump , Navarro ha dichiarato: "E' ...

ROSA PERROTTA/ Video - ancora sul piede di guerra con Alessia Mancini (Isola dei Famosi 2018) : ROSA Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:42:00 GMT)