La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti

Usa : Federal Reserve rivede al rialzo stime Pil per il 2018 e il 2019 : L'economia degli Stati Uniti dovrebbe espandersi del 2,7 per cento quest'anno e del 2,4 per cento nel 2019. "Le prospettive economiche si sono rafforzate negli ultimi mesi", ha affermato la Fed nella ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso in attesa della Federal Reserve : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . Nel grafico di Bloomberg, l'impennata ...

Borse incerte in attesa delle mosse della Federal Reserve : MILANO - Ore 10:00. Borse deboli in Europa in scia a una seduta contrastata delle Piazze asiatiche. Gli investitori preferiscono la via della cautela in attesa della riunione della Federal Reserve di ...

Federal Reserve conferma economia forte e ulteriori aumenti dei tassi : Teleborsa, - L'economia americana sta migliorando, come rivelato dagli indicatori economici e l'inflazione si sta avvicinando al target di crescita annua del 2%. La crescita "è rimasta sostenuta e il mercato del ...

Federal Reserve conferma economia forte e ulteriori aumenti dei tassi : L'economia americana sta migliorando, come rivelato dagli indicatori economici e l'inflazione si sta avvicinando al target di crescita annua del 2%. La crescita "è rimasta sostenuta e il mercato del ...

Federal Reserve : Dudley - outlook invariato nonostante recente sell-off di Wall Street : Le vendite che hanno colpito i mercati azionari nelle ultime sedute non sono state così violente da cambiare l'outlook sull'economia statunitense. È quanto ha dichiarato il n.1 della Federal Reserve Bank di New York, William Dudley.

Federal Reserve : Powell è ufficialmente il nuovo governatore : New York, 5 feb. , askanews, Jerome Powell ha giurato diventando il nuovo governatore della Federal Reserve e pronto a raccogliere l'eredità di Janet Yellen. La Fed, sul suo sito, ha fatto sapere che ...

Federal Reserve : Powell è ufficialmente il nuovo governatore : New York, 5 feb. , askanews, - Jerome Powell ha giurato diventando il nuovo governatore della Federal Reserve e pronto a raccogliere l'eredità di Janet Yellen. La Fed, sul suo sito, ha fatto sapere ...

Jerome Powell ha giurato - è il nuovo capo della Federal Reserve : Dopo aver prestato giuramento Jerome Powell si è insediato ufficialmente alla guida della Federal Reserve. "Umilmente, sono onorato da questa opportunità di servire il popolo americano", ha detto Powell, che prende il posto di Janet Yellen alla guida della Banca centrale statunitense. "Oggi - prosegue Powell - la disoccupazione è bassa, l'economia è in crescita e l'inflazione è bassa. Con le nostre decisioni ...

Usa : Senato conferma Powell a governatore Federal Reserve : Roma, 24 gen. (askanews) Con 85 voti a favore e 12 contro, il Senato americano ha confermato la nomina di Jerome Powell fatta dal presidente americano Donald Trump: sarà il prossimo governatore della ...