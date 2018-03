La Fed alza i tassi Powell | il mercato del lavoro resta forte

La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi d’interesse portandoli a 1,50 – 1,75 per cento, dall’attuale 1,25 – 1,50 per cento. La decisione era stata ampiamente anticipata da analisti e mercati, quindi non ha The post La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

La Fed alza i tassi ed è solo l'inizio. Altri due aumenti nel 2018 e tre nuovi balzi nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse. Il costo del denaro sale di un quarto di punto portandoli in una forchetta fra l'1,50% e l'1,75 per cento. Si tratta della prima stretta dell'anno e della prima dell'era Jerome Powell.La Federal Reserve segnala due ulteriori aumenti di tassi di interesse nel 2018, confermando le precedenti stime. Per il 2019 e il 2020 è prevista invece un'accelerazione: tre rialzi il prossimo anno invece dei due ...

La Fed di Powell alza i tassi e accelera la stretta : I Fed Funds salgono all’1,5-1,75%, ma l’attività economica, spiega il comunicato, prosegue ora a un ritmo «moderato». In particolare, l’andamento dei consumi delle famiglie e degli investimenti - nota il comunicato della banca centrale Usa - è rallentato...

